Υγεία - Περιβάλλον

Η κάνναβη “ρίχνει” το δείκτη της νοημοσύνης σε εφήβους

Τα αποτελέσματα έρευνας για τον αντίκτυπο της χρήσης κάνναβης σε εφήβους.

Οι έφηβοι που κάνουν συχνή χρήσης κάνναβης μπορεί να εμφανίσουν πτώση του δείκτη νοημοσύνης τους (IQ), σύμφωνα με μία νέα ιρλανδική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη επιβεβαιώνει τις επιβλαβείς νευρολογικές και γνωστικές συνέπειες που μπορεί να έχει σε έναν νέο η συχνή χρήση κάνναβης.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Έμετ Πάουερ του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιατρικής και Επιστημών Υγείας RCSI και του Νοσοκομείου Beaumont του Δουβλίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Ψυχολογικής Ιατρικής «Psychological Medicine», πραγματοποίησαν μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση επτά προηγούμενων μελετών, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 808 νέους που έκαναν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα επί τουλάχιστον έξι μήνες, καθώς επίσης -για λόγους σύγκρισης- 5.308 συνομηλίκους τους που δεν ήταν χρήστες κάνναβης.

Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν έως τα 18 τους, είχαν κάνει τεστ IQ πριν τη χρήση κάνναβης και μετά. Εκτιμήθηκε ότι, με το πέρασμα του χρόνου, στους συχνούς χρήστες υπήρχε μία μείωση του δείκτη IQ κατά περίπου δύο μονάδες σε σχέση με τους μη χρήστες.

«Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι που κάνουν συχνή χρήση κάνναβης έχουν χειρότερη πορεία στη ζωή τους σε σχέση με τους συνομηλίκους τους και κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές ψυχικές παθήσεις, όπως η σχιζοφρένεια. Η μείωση του IQ νωρίς στη ζωή τους μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοσή τους στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο και αργότερα στις επαγγελματικές προοπτικές τους», δήλωσε η καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιδημιολογίας Μέρι Κάνον του RCSI.

«Η χρήση κάνναβης σε νεαρή ηλικία συνιστά πηγή μεγάλης ανησυχίας, καθώς ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε βλάβες αυτήν την περίοδο. Τα ευρήματα της νέας μελέτης μάς βοηθούν να κατανοήσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας», πρόσθεσε ο Πάουερ.