Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: έτσι θα κάνουμε Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Είναι προτιμότερο να ανοίξει η εστίαση παρά να συναθροίζονται 5 άτομα σε ένα παγκάκι», τόνισε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Το Πάσχα θα το γιορτάσουμε στο μπαλκόνι μας με αποστάσεις και μάσκες και έως 9 άτομα ή από δύο οικογένειες, η πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών, Ματίνα Παγώνη. Όπως εξήγησε όμως, είναι νωρίς ακόμη για μετακινήσεις από νομό σε νομό.

Η ίδια εκτιμά ότι πρέπει να ανοίξουν οι δραστηριότητες μετά τις 16 Μαρτίου, επισημαίνοντας ότι η ψυχολογική πίεση του πληθυσμού είναι σε οριακό σημείο.

Όπως είπε μιλώντας στο «Θέμα 104,6», ο καιρός όσο καλυτερεύει θα μειώνει τη μεταδοτικότητα ενώ, τόνισε, πως είναι προτιμότερο να ανοίξει η εστίαση παρά να συναθροίζονται 5 άτομα σε ένα παγκάκι. «Είναι η τελευταία μας ευκαιρία», σημείωσε με έμφαση.

Μιλώντας για τις αντοχές του Συστήματος Υγείας, η κυρία Παγώνη είπε ότι δίνεται ένας καθημερινός αγώνας. Επιπλέον, είπε ότι έχουν γίνει εισηγήσεις από τους γιατρούς των νοσοκομείων για την απόφαση του υπουργείου Υγείας να σταματήσουν τα χειρουργεία.

Όπως εξήγησε η κυρία Παγώνη, «αυτό δεν είναι σωστό καθώς πρέπει να προχωρήσουν τα χειρουργεία κανονικά με ευθύνη των γιατρών». «Όσο συσσωρεύονται τα χειρουργεία μεγαλώνει η λίστα, έχουμε στείλει εισηγήσεις προς το υπουργείο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.