Πολιτισμός

Ο Banksy ανέλαβε την πατρότητα έργου με…Bob Ross (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από μέρες εικασιών ο γνωστότερος άγνωστος ανέλαβε την «πατρότητα» του έργου.

Μέρες αφού εμφανίστηκε σε τοίχο φυλακής στο Ρίντινγκ το γκράφιτι που απεικονίζει έναν άνδρα να κατεβαίνει με σχοινιά, ο Bansky επιβεβαίωσε πως ήταν δικό του έργο.

Ο καλλιτέχνης δρόμου ανέβασε ένα σπάνιο βίντεο στο instagram, όπου παραλληλίζει τον εαυτό του με τον διάσημο τηλεοπτικό ζωγράφο Bob Ross.

Το βίντεο αρχίζει με τις οδηγίες του τηλε-ζωγράφου, όμως γρήγορα φαίνονται οι μπογιές του καλλιτέχνη που ζωγραφίζει υπό τις οδηγίες του τη «Μεγάλη Απόδραση» από τη φυλακή, όπου είχε φιλοξενηθεί ο Όσκαρ Γουάιλντ.

Κι ενώ σε όλο το βίντεο φαίνεται ο Banksy, η αφήγηση είναι του Bob Ross.

Το βίντεο τελειώνει με τον Banksy να καταγράφει τους αστυνομικούς που παρατηρούν το έργο του..

Η φυλακή έκλεισε το 2013. Εκεί είχε εκτίσει τη διετή ποινή του ο Όσκαρ Γουάιλντ. Είχε καταδικαστεί για ασέβεια το 1895, ενώ αργότερα έγραψε το τελευταίο του έργο «The Ballad of Reading Gaol» (Η μπαλάντα της φυλακής του Ρίντινγκ) για την ανάγκη μεταρρύθμισης και τις απάνθρωπες συνθήκες.

Το βίντεο ανέβασε ο Banksy στο λογαριασμό του στο Instagram, με τον τίτλο "Create Escape"