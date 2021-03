Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: ιταλικό “μπλόκο” σε εξαγωγή για Αυστραλία

Που θα διανεμηθούν τελικώς οι εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις. Πως απαντά η Καμπέρα.

Την απογοήτευσή τους εξέφρασαν σήμερα οι αρχές της Αυστραλίας για την απόφαση της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμποδίσουν την εξαγωγή 250.000 δόσεων του εμβολίου για τον νέο κορονοϊό που παράγεται από τη σουηδοβρετανική φαρμακευτική AstraZeneca.

«Προφανώς αισθανόμαστε απογοήτευση και ματαίωση λόγω της απόφασης αυτής, αλλά λάβαμε τα μέτρα μας για ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο» είπε ο υπουργός Οικονομικών Σάιμον Μπέρμιγχαμ στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

«Ο κόσμος βρίσκεται σε αχαρτογράφητη περιοχή επί του παρόντος, δεν εκπλήσσει λοιπόν ορισμένες χώρες σκίζουν τα βιβλία με τους κανόνες» πρόσθεσε δηκτικά, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Η ΕΕ εφάρμοσε χθες για πρώτη φορά την απόφασή της να εμποδίζει την εξαγωγή εμβολίων για τον νέο κορονοϊό. Ευρωπαϊκές πηγές είπαν στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι η Ρώμη και οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να μην επιτρέψουν η ποσότητα των εμβολίων της AstraZeneca να εξαχθεί στην Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

«Η Αυστραλία σήμερα θεωρείται χώρα που ‘δεν είναι ευάλωτη’ με βάση τους κανόνες της ΕΕ», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάγιο. Η απόφαση «δεν είναι εχθρική ενέργεια έναντι της Αυστραλίας, εντάσσεται στο πλαίσιο (των κανόνων) της ΕΕ για τις εξαγωγές» εμβολίων, πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Η ΕΕ δημιούργησε έναν μηχανισμό ελέγχου των εξαγωγών εμβολίων για τον νέο κορονοϊό μετά τη διένεξή της τον Ιανουάριο με την AstraZeneca που αφορούσε το εάν και κατά πόσον η σουηδοβρετανική φαρμακευτική εκπλήρωνε τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

«Η Αυστραλία έθεσε θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω πολλών διαύλων, πιο συγκριμένα της ζητήσαμε να επανεξετάσει αυτή την απόφαση», ανέφερε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας της Αυστραλίας, ο Γκρεγκ Χαντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μελβούρνη.

Ο μηχανισμός που εγκρίθηκε από την ΕΕ επιτρέπει στις εθνικές αρχές, σε διαβούλευση με την Κομισιόν, να εμποδίζουν τις εξαγωγές εμβολίων σε χώρες εκτός Ένωσης αν θεωρείται πως κάποια φαρμακευτική δεν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της. Αντίθετα με άλλες εταιρίες που παράγουν εμβόλια για τον νέο κορονοϊό, όπως οι Pfizer/BioNTech και Moderna, η AstraZeneca καθυστερεί να παραδώσει τις ποσότητες δόσεων που συμφώνησε να προμηθεύσει τα κράτη μέλη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι εμβόλια που παράγονται στην ΕΕ πωλούνται σε χώρες εκτός αυτής, αυτός είναι ο λόγος της δημιουργίας του μηχανισμού ελέγχου των εξαγωγών. Έχουν εγκριθεί πάντως αρκετές εξαγωγές ποσοτήτων εμβολίων που παρήχθησαν στην Ευρώπη μετά τη δημιουργία του.

Εξάλλου, οι πρώτες ενέσεις με το σκεύασμα της AstraZeneca έγιναν στην Αυστραλία σήμερα, με διαφορετική ποσότητα, που έφθασε στη χώρα την περασμένη εβδομάδα. Η ποσότητα των 250.000 δόσεων που απαγορεύθηκε να εξαχθεί από την Ιταλία «δεν θα επηρεάσει την εκστρατεία εμβολιασμού», διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, ο Πίτερ Ντάτον, στο Nine Network. Πρόσθεσε ότι οι πρώτες δόσεις που θα παραχθούν στη χώρα αναμένεται να είναι έτοιμες εντός εβδομάδας.

Η Αυστραλία, χώρα με 25 εκατομμύρια κατοίκους, έχει καταγράψει ως αυτό το στάδιο 909 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 29.000 κρουσμάτων του SARS-CoV-2, αριθμούς θεαματικά χαμηλότερους από τα περισσότερα άλλα ανεπτυγμένα κράτη κατά κεφαλήν. Η Ιταλία, χώρα με περίπου 60 εκατ. κατοίκους, έχει καταγράψει μέχρι εδώ σχεδόν 99.000 θανάτους επί συνόλου 3 εκατ. κρουσμάτων.