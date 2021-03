Κοινωνία

Κούγιας: να σταματήσει η φαρσοκομωδία σε βάρος του Λιγνάδη

Τι είπε για τη νέα μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του πελάτη του.

Σε νέα δήλωση προχώρησε ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, την υπεράσπιση του οποίου έχει αναλάβει.

Αφορμή για την νέα δήλωση του, είναι η τελευταία μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του πελάτη του και πάλι με την κατηγορία του βιασμού, καταγγέλλοντας παράξενες και ύποπτες μεθοδεύσεις, ενώ όπως είπε έχει πληροφορίες ότι με τις ίδιες διαδικασίες αναμένεται να κατατεθούν ακόμη δυο μηνύσεις τις επόμενες μέρες.

Ο κ. Κούγιας τόνισε ότι «αυτή η φαρσοκωμωδία σε βάρος του πελάτη του πρέπει να σταματήσει».

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Κούγια:

Διέρρευσε χθες σε διάφορα sites, η είδηση ότι εις βάρος του εντολέως μου, κου Δημητρίου Λιγνάδη, υπεβλήθη ακόμη μια μήνυση, ότι δήθεν είναι δράστης ενός ακόμη βιασμού ανδρός.

Σήμερα, διαπίστωσα από τα πρωτοσέλιδα δύο σκανδαλοθηρικών εφημερίδων (ο καθένας αντιλαμβάνεται πλέον τόσο τη σοβαρότητα των μηνύσεων, όσο και την σκοπιμότητα την οποία εξυπηρετούν) που είναι ανηρτημένα στα περίπτερα, ότι τους έχει διανεμηθεί το περιεχόμενο της μηνύσεως, το οποίο και δημοσιοποιούν.

Δεν γνωρίζω ποιο είναι το περιερχόμενο, όμως, εχθές το βράδυ πολύ σοβαρός δημοσιογράφος με ενημέρωσε ότι πρωταγωνιστής σε αυτές τις ενέργειες εις βάρος του εντολέως μου είναι ένας φιλόδοξος, νέος δημοσιογράφος, ο οποίος στρατολογεί τα φερόμενα ως θύματα και ακολούθως τα διοχετεύει σε έναν άντρα και μια γυναίκα δικηγόρο.

Μου απεκάλυψε, μάλιστα, ότι τις επόμενες ημέρες θα αποκαλυφθούν πάλι με την ίδια διαδικασία δύο νέοι βιασμοί, τους οποίους χειρίζεται γυναίκα δικηγόρος.

Προσωπικά, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι δυνατόν να έχει συμβεί αυτό, ελπίζω τα γεγονότα να διαψεύσουν τον πολύ σοβαρό πληροφοριοδότη μου, αλλά εκείνο το οποίο έχω διαβεβαιώσει τον εντολέα μου, τον οποίο πληροφόρησα για αυτά που μου γνωστοποιήθηκαν, είναι ότι δεν θα πρέπει να ανησυχεί, διότι ανεξαρτήτως του τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα εις βάρος του, η Δικαιοσύνη δεν παραπλανάται από αυτού του επιπέδου τις σκοτεινές διεργασίες και να μην ανησυχεί.

Επιτέλους, αυτή η φαρσοκωμωδία εις βάρος του εντολέα μου, κου Δημήτριο Λιγνάδη, πρέπει να τελειώνει.

Πρώτη φορά στην καριέρα μου, αλλά είμαι βέβαιος και στην καριέρα όλων των γνωστών συναδέλφων μου, καταγγέλλονται βιασμοί όχι από τα ίδια τα θύματα στις αστυνομικές αρχές, όπου τους υποβάλλονται και οι κατάλληλες προανακριτικές ερωτήσεις, αλλά με μηνύσεις, τις οποίες επεξεργάζονται δικηγορικά γραφεία και τις καταθέτουν δικηγόροι, χωρίς καν να εμφανίζονται τα φερόμενα ως θύματα στις προανακριτικές αρχές για να υποστούν τη διαδικασία της σωστής και αντικειμενικής ανακρίσεως.

Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Εισαγγελέας ή η κα Εισαγγελέας που θα επεξεργαστούν αυτή τη νέα μήνυση θα τηρήσουν τη νομοθεσία και θα καλέσουν τον εντολέα μου, έστω και για πρώτη φορά μέχρι σήμερα, να αντιμετωπίσει στην προκαταρτική εξέταση αυτή την ψευδομήνυση.

Το αδίκημα της καταχρήσεως εξουσίας είναι κακούργημα και αποτελεί την ασπίδα προστασίας κάθε Έλληνα πολίτη.

Δυστυχώς, τα αιτήματα του κου Λιγνάδη, για τη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων της αυτοψίας και της κατ’ αντιπαράστασης εξετάσεώς του με το δήθεν απ’ αυτόν βιασθέντα στις 8/8/2015 σε σουίτα ξενοδοχείου στην Επίδαυρο, όταν ο ίδιος αποδεδειγμένα πλέον ευρίσκετο στην Ιθάκη, ακόμη δεν έχει ορισθεί από την κα 19η Τακτική Ανακριτή πότε θα διεξαχθούν, ώστε να μην υπάρχει καμία πλέον αμφισβήτηση για την κατασκευή αυτής της σκευωρίας.

Υ.Γ. Ήδη, όσον αφορά στην νέα μήνυση, έχει καταργηθεί και καταρρακωθεί, με τη δημοσιοποίηση της μηνύσεως και τη χρήση της φωτογραφίας και του ονόματος του εντολέως μου, το τεκμήριο αθωώτητος.

Λυπάμαι, αλλά αφού δεν επεμβαίνει για να προστατέψει τον Έλληνα πολίτη εντολέα μου κανένα θεσμικό όργανο, εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω το καθήκον μου.

Και νέα δήλωση Κούγια

Λίγο αργότερα, ο κ. Κούγιας επανήλθε και σε νέα γραπτή δήλωση του, αναφέρει τα εξής: Για να αντιληφθεί ο νομικός κόσμος, Δικαστές, Εισαγγελείς και Δικηγόροι το πόσο σοβαρή ήταν και είναι η δικογραφία, που σχηματίσθηκε εις βάρος του εντολέως μου, κου Δημήτρη Λιγνάδη, από τους Εισαγγελείς, που έχω αναφέρει στον Άρειο πάγο και από την 19η Ανακρίτρια, που χειρίζεται την υπόθεση, πριν από λίγο, για τα αντίγραφα που έλαβα και επί των οποίων απολογήθηκε ο εντολέας μου, στον επιχειρηματία, που μας παραδίδει τις φωτοτυπίες των δικογραφιών, πλήρωσα για να τον εξοφλήσω το ποσό των 7 ευρώ.

Γι’ αυτήν τη δικογραφία, η οποία ως μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος του εντολέως μου είχε μόνο μία κατάθεση, του φερόμενου ως βιασθέντος στις 8/8/2015, η κα Ανακριτής και ο κος Εισαγγελέας, που γνωμοδότησαν υπέρ της προσωρινής κρατήσεώς του, συνεδρίαζαν 5,5 ώρες.

Αυτά, από έναν δικηγόρο που έχει και προσωπική και νομική αξιοπρέπεια και επιτελεί το υπερασπιστικό του καθήκον με τέτοιο τρόπο, ώστε ο δικηγόρος να είναι πράγματι συλλειτουργός της δικαιοσύνης.