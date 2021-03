Πολιτική

Γεωργαντάς: τι ισχύει για τις μετακινήσεις με τον κωδικό 4

Πρόσθετες διευκρινίσεις και για τις μετακινήσεις με τους κωδικούς 2 και 6.

Διευκρινίσεις για τον “γρίφο” του κωδικού 4 αλλά και απαντήσεις για τους κωδικούς 2 και 6 έδωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Στην ερώτηση για τον κωδικό 4, δηλαδή πώς θα διακριβώνεται ότι ο πολίτης πηγαίνει σε άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια ή πάει για βόλτα, ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι είναι “δύσκολο να βάλουμε αυστηρούς κανόνες” επικαλούμενος και την ατομική συνείδηση των πολιτών.

Διευκρίνισε πάντως ότι εάν είναι 2 άτομα στο αυτοκίνητο που πρέπει να πάει να συνδράμει κι όχι 1, πρέπει να αιτιολογηθεί αυτό. “Υπάρχουν αξιολογικά στοιχεία, αλλά σίγουρα δεν γίνεται ανακριτική διαδικασία. Έχουμε βάλει περιορισμούς πλέον στη χρήση των SMS κάτι που δεν υπήρχε πέρυσι το Μάρτιο, νομίζουμε ότι θα περιορίσουν αρκετά την άσκοπη μετακίνηση” τόνισε.

Για τον κωδικό 2 και τον περιορισμό που υπάρχουν)δήλωσε ότι όντως ορισμένα χωριά μπορεί να είναι μακριά από σούπερ μάρκετ, ωστόσο ο κατά τόπους αστυνομικός που γνωρίζει την περιοχή δεν θα φέρει αντίρρηση. Παράλληλα, για φαρμακείο μπορείς να μετακινηθείς και εκτός περιοχής.

“Η λογική (του περιορισμού) είναι να μην περνάς 10 σούπερ μάρκετ που βρίσκονται στο δρόμο σου για να πας εκεί που επιθυμείς ίσως για να εξυπηρετήσεις και κάποια επιθυμία σου” εξήγησε ο υφυπουργός.

Για οικογένειες με παιδιά χωρίς κοντινό πάρκο και χρησιμοποιούσαν τον κωδικό 6 για να μετακινηθούν με αυτοκίνητο αποσαφήνισε ότι δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. “Πρέπει να γίνεται χρήση με πεζό τρόπο ή με ποδήλατο η συγκεκριμένη μετακίνηση” διευκρίνισε.

Σε ό,τι αφορά το 13032 ο Γιώργος Γεωργαντάς ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο, και στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν εξετάσει και άλλες τεχνικές λύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στο λιανεμπόριο να λειτουργήσει χωρίς κατάχρηση. “Θα στέλνεις κενό μήνυμα” διευκρίνισε ο κ. Γεωργαντάς (όχι κωδικό).

Πηγή: skai.gr