Οικονομία

Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που ήταν κλειστές τα Χριστούγεννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το μέτρο και ποια θα είναι η επιχορήγηση. Η ανακοίνωση του Άδωνη Γεωργιάδη.

Έκτατη επιδότηση στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που ήταν κλειστές στην περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ούτε με μέθοδο click-away, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που βρίσκονται στις περιοχές που ήταν σε σκληρό lockdown, σε περιοχές της δυτικής Αττικής, όπως η Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος, αλλά και η Κοζάνη, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι επιχειρήσεις αυτές θα λάβουν επιστρεπτέα προκαταβολή ή δάνειο 3000 ευρώ, ενώ κάθε εργαζόμενός τους θα λάβει 1000 ευρώ.

«Αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση και στήριξη από την κυβέρνηση», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά.