Εκλογικός Νόμος: σε διαβούλευση οι νέες διατάξεις για τους ΟΤΑ

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που προωθούνται με το νομοσχέδιο. Τι αλλάζει στο όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από χθες αργά το βράδυ και έως την Πέμπτη 18 Μαρτίου στις 21.00, ο νέος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, “Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Στέλιος Πέτσας στο πλαίσιο της αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπέρ του συμφέροντος των πολιτών, έθεσαν την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

Με το εν λόγω νομοσχέδιο επιχειρείται η επαναφορά της κυβερνησιμότητας στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας με την κατάργηση της λεγόμενης «απλής αναλογικής» που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία επέφερε καταστροφικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία τους.

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το Σχέδιο Νόμου, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση αφού προηγήθηκε ένας γόνιμος διάλογος με τους θεσμικούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), συνοψίζονται στα παρακάτω:

Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023, θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία.

Μείωση του αριθμού των μελών των δημοτικών συμβουλίων, των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας και των περιφερειακών συμβουλίων.

Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43% συν μία ψήφο.

Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με το ισχύον στις βουλευτικές εκλογές και ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του.

Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των εκλογών.

Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Αυγούστου για την κατάρτιση και δήλωση των συνδυασμών ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαίρως στο εκλογικό σώμα γνωστοί οι υποψήφιοι.

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο, μακριά από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές βάζοντας οριστικά τέλος στην ακυβερνησία και την αναποτελεσματικότητα, υλοποιώντας παράλληλα μια ρητή προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη”.