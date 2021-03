Παράξενα

Χωριό πληρώνει μπίρα που δεν καταναλώνει (βίντεο)

Μία συμφωνία από τα παλιά έρχεται τώρα να φέρει προβλήματα στο χωριό.

Αν πίνεις λίγη μπίρα, πρέπει να πληρώσεις! Αυτό ισχύει σε ένα μικρό γερμανικό χωριό, που καλείται να πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ζυθοποιείο.

Η συμφωνία που είχαν κάνει οι παμπ σε περιοχή της Γερμανίας με τοπικό ζυθοποιείο ευθύνεται για το πρόβλημα που προέκυψε τώρα, καθώς υπάρχει όρος για ελάχιστη κατανάλωση, που ισχύει ακόμα.

Η συμφωνία είχε γίνει με ζυθοποιείο, το οποίο είχε αναλάβει και αρμοδιότητες όπως την επίπλωση και τη διακόσμηση των τοίχων των παμπ.

Οι μεγάλες εκδηλώσεις της εποχής όμως σήμερα δεν συνηθίζονται κι έτσι δεν γίνεται τόσο μεγάλη κατανάλωση, πόσω μάλλον εν καιρώ πανδημίας.

Τώρα λοιπόν το ζυθοποιείο απαιτεί τα χρήματα βάσει συμφωνίας κι η κοινότητα καλείται να πληρώσει άμεσα 42.000 ευρώ, ενώ υπό διαπραγμάτευση είναι ποσό 200.000 ευρώ επιπλέον. Παρά το γεγονός ότι η μπίρα δεν έχει καταναλωθεί, τα χρήματα πρέπει να δοθούν.

Σύμφωνα, πάντως, με το δήμαρχο της πόλης Vellmar, «μετά την πανδημία θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι, θα πιούμε πολύ μπίρα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό».

Οι διαπραγματεύσεις με το ζυθοποιείο συνεχίζονται.