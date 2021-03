Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: ύφεση μικρότερη της αναμενόμενης το 2020

Η ανατροπή με την εικόνα που παρουσίασε το Δ΄ τρίμηνο του 2020. «Μπορούμε να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι», δήλωσε ο Σταϊκούρας.

Καλύτερα του αναμενόμενου ήταν τα στοιχεία για την ύφεση πέρυσι, καθώς η μείωση του ΑΕΠ ανήλθε σε 8,2%, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να διαμορφώνεται σε 168,5 δισ. ευρώ έναντι 183,6 δισ. ευρώ το 2019.

Το δ' τρίμηνο πέρυσι σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 7,9%, ενώ σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 σε σχέση με το 2019:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 3,4% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 5,2%, ενώ αυτή της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 2,7%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 4,9%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 21,7%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 6,8%.

Το δ' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 2,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 4,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 7,3%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 1,6%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 13,4% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 13,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 55,4%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 9,5% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 30,9%).

Ενώ, το δ' τρίμηνο πέρυσι σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2020:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 1,4%. *

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 1%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 31,8% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 4,9%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 10,3%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 3,6% (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 1,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 9,9%).

Σταϊκούρας: Μπορούμε να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε δήλωση του μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρει τα εξής:

Η παγκόσμια οικονομία, πριν από περίπου 1 έτος, υπέστη σοκ, εξαιτίας του υγειονομικού αιτίου. Επί 1 χρόνο, βρίσκεται σε βαθιά κρίση.

Η ελληνική οικονομία, αν και κλυδωνίστηκε ισχυρά, άντεξε. Άντεξε μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρων υγειονομικών, κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά – τονίζω, προσωρινά – στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 έκλεισε με ύφεση περίπου στο 8%. Το ποσοστό αυτό είναι καλύτερο από τις εκτιμήσεις.

Και τούτο λόγω τόσο της αναθεώρησης του προηγούμενου τριμήνου, όσο και της καλής – σχετικά – εικόνας του 4ου τριμήνου. Τέταρτο τρίμηνο που, σε σχέση με το 3ο, φαίνεται μάλλον να παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη.

Τα στοιχεία αυτά πιστοποιούν την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Πολιτική που περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας.

Είναι βέβαια γεγονός ότι η ύφεση το 2020 υπήρξε βαθιά, αν και διαμορφώνεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και το 2021, μέχρι σήμερα, είναι μια δύσκολη χρονιά. Οι προκλήσεις πολλές και μεγάλες.

Όμως μπορούμε να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι, αφού με τη βοήθεια της επιστήμης χτίζουμε, με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς μέσω των εμβολιασμών, «τείχος» προστασίας. Έτσι, η κοινωνική και οικονομική ζωή θα επανέλθει στην κανονικότητα.

Σε αυτές τις συνθήκες, με αποτελεσματικές, κοινωνικά ευαίσθητες και δίκαιες οικονομικές πολιτικές, καθώς και την επικείμενη έναρξη της εισροής πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα εργαστούμε για να άρουμε, με γρήγορους ρυθμούς, τις συνέπειες της πολύπλευρης κρίσης.

Συνεχίζουμε, με πίστη στην προοπτική της πατρίδας, ευθύνη έναντι όλων των πολιτών, σχέδιο, σκληρή δουλειά, ψυχραιμία και δικαιοσύνη.

Έτσι ώστε όλοι μαζί, Κράτος, Πολίτες και Επιχειρήσεις, να ανακάμψουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, και να θέσουμε τις βάσεις για υψηλή, διατηρήσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.