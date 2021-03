Παράξενα

Γαϊδούρι διασώθηκε από ελικόπτερο (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση της μικρής Ολίβια.

Μία δύσκολη επιχείρηση διάσωσης κλήθηκαν να κάνουν οι πυροσβέστες σε επαρχία της Μαδρίτης.

Ένα γαϊδούρακι η Ολίβια, είχε παγιδευτεί σε καλώδια και σε βάτα.

Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες στο σημείο, η Ολίβια είχε πια εξαντληθεί από τις προσπάθειες να απελευθερωθεί.

Έτσι, το ελικόπτερο ήταν απαραίτητο για τη διάσωσή της.

Οι πυροσβέστες την έβγαλαν και την απομάκρυναν με το ελικόπτερο.

Το γαϊδουράκι σώθηκε και δεν υπέστη καν τραυματισμό.