Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Παγκόσμιος συναγερμός για την βραζιλιάνικη μετάλλαξη

Εντοπίστηκε σε 21 χώρες. Νοσούν άτομα που έχουν περάσει COVID19.

Η πανδημία COVID-19 έχει κοστίσει, ήδη, πολλές ανθρώπινες ζωές στη Βραζιλία, με αρνητικό ρεκόρ ανά την υφήλιο. Έναν χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας η χώρα μαστίζεται από μία νέα έξαρση του ιού, με μαζικούς θανάτους και το σύστημα υγείας στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ωστόσο, παρότι η κατάσταση τώρα σε άλλες χώρες που επλήγησαν σκληρά από την πανδημία βελτιώνεται, η εμφάνιση ενός νέου πιο μολυσματικού στελέχους που επεκτείνεται στις μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας, ενώ οι κάτοικοι της χώρας δεν τηρούν τα μέτρα προφύλαξης, οδηγεί σε νέα έκρυθμη κατάσταση. Την περασμένη Τρίτη καταγράφηκε ένα αρνητικό ρεκόρ με περισσότερους από 1700 θανάτους.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν πρόσφατα δεδομένα που δείχνουν ότι το στέλεχος αυτό που πρωτοεμφανίστηκε στην πόλη Manaus είναι όχι μόνο πιο μολυσματικό, αλλά μπορεί να μολύνει άτομα που έχουν αναρρώσει από άλλα στελέχη. Πολλές μελέτες εμβολίων δείχνουν, ότι ενώ δεν προστατεύουν από τη λοίμωξη, παρέχουν προστασία έναντι της σοβαρότερης μορφής της λοίμωξης. Το στέλεχος αυτό έχει ήδη ξεφύγει από τα σύνορα της χώρας σε πάνω από είκοσι άλλες χώρες και τις ΗΠΑ.

Η διευθύντρια του αμερικανικού CDC αναφέρει ότι με τον ρυθμό που εμφανίζονται και εξαπλώνονται τα νέα στελέχη κινδυνεύουμε να χάσουμε όσο έδαφος έχουμε με κόπο κερδίσει έναντι στην πανδημία. Με τα εντυπωσιακά νούμερα της πόλης Manaus, πέρυσι τον Απρίλιο και τον Μάιο, οι επιστήμονες πίστευαν ότι έχει επιτευχθεί ανοσία της αγέλης στην πόλη. Τον Σεπτέμβριο, τα κρούσματα άρχισαν να ανεβαίνουν ξανά, ενώ τον Ιανουάριο εμφανίστηκε το νέο στέλεχος που ονομάστηκε P.1 και κυριάρχησε στην περιοχή. Ο κίνδυνος του στελέχους αυτού έγκειται στην ικανότητα του να προσβάλλει ανθρώπους που έχουν αναρρώσει ύστερα από νόσο από κάποιο άλλο στέλεχος.

Ένας τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης αυτής θα ήταν ο μαζικός εμβολιασμός, που στη Βραζιλία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες προχωράει με βραδείς ρυθμούς, ξεκινώντας από τους ηλικιωμένους και τους υγειονομικούς, με τον αριθμό των εμβολίων που είχε εξασφαλίσει η χώρα να είναι ανεπαρκής. Λίγο πάνω από 5,8 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι είχαν εμβολιαστεί ως την Τρίτη 2 Μαρτίου δηλαδή περίπου το 2,6% του πληθυσμού τουλάχιστον με μία δόση, ενώ μόνο 1,5 εκατομμύριο πολίτες είχαν κάνει και τις δύο δόσεις. Η χώρα έχει προμηθευτεί το κινεζικό εμβόλιο CoronaVac, το οποίο είναι λιγότερο αποτελεσματικό έναντι του στελέχους P.1, και το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca.

Στη Βραζιλία το νέο στέλεχος θεωρείται ήδη ένα νέο στάδιο της πανδημίας, για αυτό η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο να εμβολιάσει τον μισό πληθυσμό ως τον Ιούνιο και τον υπόλοιπο ως το τέλος του έτους.