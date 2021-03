Κοινωνία

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν περιοχές στην Θεσσαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες ζημιές από τον ισχυρό σεισμό και έντονη μετασεισμική ακολουθία.

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Τυρνάβου και η Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, καθώς και ο Δήμος Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 03-03-2021 στις παραπάνω περιοχές.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης του φαινομένου και για έξι μήνες, ήτοι έως και 03 Σεπτεμβρίου 2021.

Λάρισα: Νέοι σεισμογράφοι στην περιοχή για παρακολούθηση του φαινομένου

Νέοι σεισμογράφοι τοποθετήθηκαν στην περιοχή του σεισμικού όγκου προκειμένου να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση του μετασεισμικού φαινομένου, όπως δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος.

Ο κ. Παπαζάχος συμμετέχει σε συνάντηση σεισμολόγων που πραγματοποιείται στο Δαμάσι του δήμου Τυρνάβου για να εξετάσουν το φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη.

Στη συνάντηση μετέχουν μεταξύ άλλων ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.