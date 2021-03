Κόσμος

Πετρέλαιο: ξέφρενο ράλι ανόδου

Αιφνιδίασε η Σαουδική Αραβία με την απόφαση της να συνεχίσει την εθελοντική μείωση της παραγωγής. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι τιμές θα φτάσουν και τα 80 δολάρια το βαρέλι!

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 2% σήμερα, στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν 14 μηνών, μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ και των συμμάχων του να μην αυξήσουν την προσφορά τον Απρίλιο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το μπρεντ σημείωναν αύξηση 1,52 δολαρίων ή 2,3% στα 68,26 δολάρια το βαρέλι στις 12.08 (ώρα Ελλάδας), ενώ για το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύονταν 1,30 δολάρια ή 2% στα 65,13 δολάρια.

Και οι δύο αυτοί δείκτες αναφοράς είναι σε τροχιά να καταγράψουν εβδομαδιαία κέρδη. Χθες, αυξήθηκαν περισσότερο από 4% μετά την επέκταση και στον Απρίλιο των περικοπών στην παραγωγή πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ και τους συμμάχους τους (ΟΠΕΚ+), με μικρές εξαιρέσεις για τη Ρωσία και το Καζακστάν. «Ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε μία προσεκτική προσέγγιση… επιλέγοντας να αυξήσει την παραγωγή κατά μόλις 150.000 βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, ενώ οι παράγοντες της αγοράς είχαν κατά νου μία αύξηση 1,5 εκατ. βαρελιών», δήλωσε αναλυτής της UBS.

Οι επενδυτές εξεπλάγησαν από την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να συνεχίσει την εθελοντική μείωση της παραγωγής της κατά 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα και τον Απρίλιο, παρά το ράλι των τιμών του πετρελαίου τους δύο τελευταίους μήνες λόγω των εμβολιαστικών προγραμμάτων κατά του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. «Μία σειρά παραγόντων συνέπεσαν για να ενώσουν τους συμβαλλόμενους (στον ΟΠΕΚ+), αλλά η αύξηση των τιμών είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τους ωθήσει να αλλάξουν άποψη όταν θα συναντηθούν ξανά την 1η Απριλίου», ανέφερε η Citigroup σε σημείωμά της.

Αναλυτές επανεξετάζουν τις προβλέψεις τους για τις τιμές, ώστε να λάβουν υπόψη τον συνεχιζόμενο περιορισμό της προσφοράς του ΟΠΕΚ+ καθώς και των Αμερικανών παραγωγών σχιστολιθικού πετρελαίου, οι οποίοι συγκρατούν τις δαπάνες τους για να ενισχύσουν τα κέρδη των επενδυτών. Η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την τιμή του μπρεντ κατά 5 δολάρια στα 75 δολάρια το βαρέλι για το δεύτερο τρίμηνο και στα 80 δολάρια για το τρίτο τρίμηνο φέτος. Η UBS αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 στα 75 δολάρια για το μπρεντ και στα 72 δολάρια για το αμερικανικό αργό.