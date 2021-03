Πολιτική

Τσίπρας: Δραματική η κατάσταση στα νοσοκομεία, δεν υπάρχουν δικαιολογίες

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από το Θριάσιο νοσοκομείο.

«Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας και η κατάσταση στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα της Αττικής, είναι για άλλη μια φορά δραματική κι αυτή τη φορά δεν μπορούν να υπάρξουν δικαιολογίες για το γεγονός ότι δεν υπήρξε προετοιμασία και σχέδιο», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση, από το Θριάσιο νοσοκομείο το οποίο επισκέφθηκε.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και συνομίλησε με εργαζόμενους υγειονομικούς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπενθύμισε ότι από τις αρχές Ιανουαρίου, με επίσκεψή του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε επισημάνει «τον κίνδυνο να γίνει και στην Αττική κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, να φτάσουν δηλαδή τα νοσοκομεία της Αττικής στο κόκκινο» και είχε ζητήσει σύγκληση των πολιτικών αρχηγών «προκειμένου να υπάρξει σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου».

«Αγνοήθηκα», είπε ο κ. Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση ότι «για τρεις μήνες μας έβαλε σε μια νέα απολύτως αποτυχημένη και ατελέσφορη καραντίνα και δεν φρόντισε να έχει το παραμικρό σχέδιο για την ενίσχυση του ΕΣΥ, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ιδίως, αλλά και την ενίσχυση των νοσοκομείων που σήμερα για άλλη μια φορά όχι μόνο βρίσκονται στο κόκκινο, αλλά και με ένα έμψυχο δυναμικό που τα έχει δώσει όλα και είναι βαθύτατα κουρασμένο και απογοητευμένο».

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό είναι γνωστές, όπως γνωστή σε όλους είναι και η ηρωική προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να κρατήσουν όρθιο το σύστημα». «Η κυβέρνηση όμως», είπε, «όχι μόνο δεν έχει φροντίσει να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν, αλλά ούτε έχει δώσει και μια ηθική στήριξη, μια ηθική ανταμοιβή και αναγνώριση αυτής της προσπάθειας».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι συνομίλησε με γιατρούς που βρίσκονται μόνοι τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο διευθυντής της Πνευμονολογικής στο Θριάσιο, 66 χρονών, είναι «μόνος του απέναντι σε 65 ασθενείς», «υπερβαίνει τις δυνάμεις του και το ίδιο συμβαίνει με τους νοσηλευτές που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες». Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι «τούτη την ώρα πρέπει να υπάρξει ένα σοβαρό και συγκροτημένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν μπορεί να υποτιμά ότι πέραν των περιστατικών Covid υπάρχουν και όλες οι υπόλοιπες ασθένειες».

Επ' αυτού είπε ειδικότερα, ότι η συντριπτική πλειονότητα των νοσοκομείων στην Αθήνα έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία Covid και αυτό «γιατί ο υπουργός Υγείας και ο πρωθυπουργός επιμένουν να μη θέλουν να ενοχλήσουν τους ιδιώτες ιδιοκτήτες μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτικών μονάδων». Δηλαδή, πρόσθεσε, «οι ιδιωτικές κλινικές μένουν Covid-free, δεν λερώνουν τα χέρια τους, ενώ η προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή για να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη ανάγκη».

Τόνισε ότι συνεπώς χρειάζεται ορθολογική διαχείριση των νοσοκομειακών μονάδων των ιδιωτικού τομέα και των στρατιωτικών μονάδων, ώστε σε συνέργεια με το ΕΣΥ να μπορούν να διοχετεύονται και Covid περιστατικά για να μείνουν ανοικτές κρίσιμες κλινικές, να λειτουργήσουν χειρουργεία. Σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή μετράμε καθημερινά τον αριθμό των κρουσμάτων και των συμπολιτών μας που χάνουν τη ζωή τους στα νοσοκομεία από τον κορονοϊό, αλλά δεν μετράμε τον αριθμό των συμπολιτών μας που υποφέρουν, που έχουν επιπλοκές διότι καθυστερούν τα χειρουργεία τους ή και που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των χειρουργείων κατά 80% για όλα τα υπόλοιπα περιστατικά».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «για άλλη μια φορά έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου», τονίζοντας ότι οι επόμενες εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες γα την Αττική. «Κι αν δεν έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη», σχολίασε, «τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε, τέλος, ότι «οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την υπέρτατη αξία που είναι η ζωή και να δώσουμε τη μάχη για την ενίσχυση των γιατρών και νοσηλευτών και τη μάχη για ένα νέο ΕΣΥ που θα είναι δίπλα στον πολίτη με αξιοπιστία και με υψηλής ποιότητας παροχή φροντίδας υγείας».

Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση με τη διοίκηση, ο διοικητής του νοσοκομείου επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι το Θριάσιο ορίστηκε νοσοκομείο αναφοράς από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, ότι «έχουμε περάσει όλα τα στάδια της πανδημίας», ενώ ανέφερε πως «αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το σκληρότερο κατά την άποψη μας από πλευράς νέων εισαγωγών, από πλευράς πληρότητας τόσο σε απλά περιστατικά όσο και σε περιστατικά εντατικής θεραπείας».

ΚΚΕ: Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την υγεία και τη ζωή του λαού!

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι "Οι καταγγελίες και η κραυγή αγωνίας που εκπέμπουν σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία, νοσοκομειακοί γιατροί, διευθυντές κλινικών δημόσιων νοσοκομείων, έχουν πάρει πλέον την μορφή χιονοστιβάδας και μαρτυρούν την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Ως εδώ! Τί άλλο θα πρέπει να γίνει, ώστε η κυβέρνηση να επιτάξει εδώ και τώρα τον ιδιωτικό τομέα υγείας για να προστεθούν κλίνες και προσωπικό στο δημόσιο σύστημα υγείας; Τί άλλο θα πρέπει να γίνει, ώστε να προσλάβει άμεσα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο δημόσιο σύστημα υγείας; Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την υγεία και τη ζωή του λαού! Το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα προς όλο το λαό εδώ και τώρα να δυναμώσει την πάλη για την υπεράσπιση της ζωής του".