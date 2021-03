Κοινωνία

Καραμπόλα στην Κηφισίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τέσσερα αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο. Υλικές ζημιές και μποτιλιάρισμα.

Σοβαρό τροχαίο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην λεωφόρο Κηφισίας.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τέσσερα αυτοκίνητα κι ένα λεωφορείο, στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού.

Από τη σύγκρουση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Εξαιτίας του τροχαίου σημειώθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της Κηφισίας.