Δίκη Μελίνας: Η απόφαση για τον θάνατο της 4χρονης

Ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου στην δίκη για τον θάνατο της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη, που έχασε τη ζωή της μετά από επέμβαση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου τον Δεκέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελιοδικείου Ηρακλείου, η αναισθησιολόγος κρίθηκε αθώα. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος ανέλυσε ένα - ένα τα θέματα που προέκυψαν, τις καταθέσεις αλλά και τις δυσκολίες για να τεκμηριώσει το σκεπτικό της απόφασης. Εξήγησε γιατί διέταξαν την πραγματογνωμοσύνη στις 16 Δεκεμβρίου, λέγοντας πως τότε προέκυψαν κάποια νέα ζητήματα και γι αυτό το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να διερευνηθούν.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου στη διάρκεια της ανακοίνωσης της απόφασης να γίνεται από τον πρόεδρο τόσο εκτενή ανάλυση του σκεπτικού, εξετάζοντας ένα-ένα τα ζητήματα που αναφέρονται στο κατηγορητήριο αλλά και αυτά που ανέκυψαν διαρκούσης της ακροαματικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Τριμελές Πλημμελιοδικείο Ηρακλείου, ολοκληρώθηκε η εξέταση των τριών πραγματογνωμόνων οι οποίοι είχαν απαντήσει εγγράφως στα ερωτήματα του δικαστηρίου, ωστόσο κλήθηκαν να εξεταστούν προκειμένου να απαντήσουν σε νέες ερωτήσεις και να δώσουν διευκρινήσεις. Οι τοποθετήσεις τους πάντως προσέγγιζαν τις θέσεις της πλευράς της κατηγορουμένης αναισθησιολόγου.

Η στάση αυτή καταδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, για την οποία έχουν ειπωθεί - και γραφτεί - παρά πολλά και έτσι το δικαστήριο δια του προέδρου θέλησε να εξηγήσει με λεπτομέρειες το σκεπτικό. Χαρακτηριστικό ήταν επίσης, το γεγονός ότι ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμα και σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς και εκδοχές.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Εισαγγελέας της έδρας ο οποίος επιμένει στη ενοχή της κατηγορουμένης και αμέσως μετά τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι των δύο πλευρών.

