Κοινωνία

Συμμορία “άδειαζε” σπίτια στην Αττική (εικόνες)

Με "βαρύ" βιογραφικό οι δράστες. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές.

Συνελήφθησαν στις Αχαρνές από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος, τέσσερα άτομα, ηλικίας από 20 έως 29 ετών, μέλη συμμορίας, τα οποία κατηγορούνται για κλοπές κατ' εξακολούθηση και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες κατηγορούνται και για μια ληστεία που διαπράχθηκε, στις 11 Φεβρουαρίου 2021, σε βάρος ενοίκου οικίας στις Αχαρνές.

Σε αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος από κοσμήματα, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, εργαλεία, είδη ρουχισμού και ποσότητα 130 γραμμαρίων ηρωίνης, 60 γραμ. κάνναβης και 4,1 γραμ. κοκαΐνης.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 40 περιπτώσεις κλοπών, με το ποσό που εκτιμά η ΕΛΑΣ ότι αφαίρεσαν οι δράστες να ανέρχεται σε 140.000 ευρώ. Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.