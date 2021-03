Υγεία - Περιβάλλον

Νεαροί επιτέθηκαν φραστικά σε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

Αναπάντεχο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Νικόπολης του δήμου Παύλου Μελά κατά τη διάρκεια διενέργειας rapid test από συνεργείο του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται σε video που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ομάδα νεαρών προσέγγισαν το κλιμάκιο και αφού εκτόξευσαν ύβρεις και απειλές έναντι των ιθυνόντων του ΕΟΔΥ, στη συνέχεια αποχώρησαν.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο οι νεαροί είχαν ήδη αποχωρήσει και δεν κατατέθηκαν κάποια μήνυση, ενώ οι έλεγχοι συνεχίστηκαν κανονικά.

Πηγή: voria.gr