Κοινωνία

Νοσοκομείο Λαμίας: σε κρίσιμη κατάσταση ο Κουφοντίνας

Τι αναφέρει το τελευταίο ανακοινωθέν για την κατάσταση του πολυισοβίτη αρχιεκτελεστή της "17Ν"

Σε ανακοινωση του Διοικητή του Νοσοκομείου Λαμίας αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Ενημερώνουμε ότι ο ασθενής του νοσοκομείου μας, Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος νοσηλεύεται για 18η ημέρα στην ΜΕΘ, σήμερα 05 Μαρτίου 2021 εμφάνισε οξεία νεφρική ανεπάρκεια συνεπεία της παρατεταμένης άρνησης λήψης τροφής και υγρών.

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ, δεδομένης της επίμονης άρνησης του ασθενούς να σιτιστεί και να λάβει υγρά, τηρώντας απόλυτα την κείμενη νομοθεσία και σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, προέβη άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ανάνηψης για την υποστήριξη των ζωτικών του λειτουργιών, καθώς και σε κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της υγείας του, όπως προτάσσει η ιατρική δεοντολογία και η σχετική νομοθεσία.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, πάντοτε σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας".

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Με προηγούμενη ανακοίνωση του Νοσοκομείου, είχε γίνει γνωστό ότι ο καταδικασμένος σε 11 φορές ισόβια για ισάριθμες δολοφονίες, αρχιεκτελεστής της "17Ν", εμφάνισε οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Σε δηλώσεις του γιατρού του αναφερόταν ότι οι γιατροί θα προβούν σε ενυδάτωση, παρά την βούληση του για το αντίθετο.

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Το πρωί, για την υπόθεση του Κουφοντίνα και όχι μονο, καθώς και για τον "εμφύλιο" μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων, υπήρξε παρέμβαση απο την Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με διευκρινίσεις προς όλους και επίκληση στον σεβασμό για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την ακεραιότητα των λειτουργών τις Θέμιδας και τις δηλώσεις συνηγόρων και όχι μόνο αναφορικα΄με εκκρεμείς υποθέσεις.