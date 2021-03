Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εισαγγελική έρευνα για κρούσματα σε γηροκομείο

Στο ¨μικροσκόπιο" του εισαγγελέα η παραβίαση των μέτρων πρόληψης.

Προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με κρούσματα κορονοϊού σε ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Χαρίσειο γεροκομείο της Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Αστυνομία. Στο επίκεντρο της έρευνας, η οποία διατάχθηκε μετά από δημοσιεύματα και επισυνάφθηκαν στην εισαγγελική παραγγελία, θα βρεθεί το αδίκημα που συνδέεται με την παραβίαση μέτρων πρόληψης για την πρόληψη ασθενειών (285 ΠΚ).

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, από τους μοριακούς ελέγχους ανίχνευσης της Covid-19 που πραγματοποίησε ο ΕΟΔΥ στο γηροκομείο προέκυψαν 14 θετικά κρούσματα του ιού ανάμεσα στους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Χαρίσειο. Κάποιοι εξ αυτών φαίνεται, κατά τα ίδια δημοσιεύματα, να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας ήπια συμπτώματα και κάποιοι παραμένουν στο γηροκομείο, σε απομόνωση από τους υπόλοιπους γηροκομούμενους.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα διερευνηθούν μία σειρά από ερωτήματα όπως ο τρόπος που έγινε η διασπορά μέσα στην κλειστή δομή, πόσοι από τους εργαζόμενους και τους ηλικιωμένους έχουν εμβολιαστεί, κ.ά.