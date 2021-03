Κόσμος

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Η πρόταση της Κομισιόν

Η επιστολή της Προέδρου της Κομισιόν προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τι θα περιλαμβάνει το "Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό".

Την υιοθέτηση νομοθετικής πρότασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα «Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό» (Digital Green Certificate) στις 17 Μαρτίου 2021, προαναγγέλλει με επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά την επιστολή της με αναφορά στην τηλεδιάσκεψη της 24ης Φεβρουαρίου, όπου συζητήθηκε η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Όπως σημειώνει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, «συμφωνήσαμε σε μια κοινή προσέγγιση με στόχο να διευκολύνουμε το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». H πρόταση λοιπόν τίθεται προς υλοποίηση τους επόμενους μήνες.

«Συμφωνήθηκε η θέσπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός τυποποιημένου, διαλειτουργικού και κοινώς αποδεκτού πιστοποιητικού εμβολιασμού, το οποίο θα πιστοποιεί την κατάσταση του κατόχου του πιστοποιητικού σε σχέση με τον Covid, και πιο συγκεκριμένα εάν έχει εμβολιαστεί, εάν έχει προσκομίσει αρνητικό τεστ ή εάν έχει αναρρώσει ήδη» αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Για να θεσπιστεί αυτό το διαλειτουργικό σύστημα, η πρόεδρος της Κομισιόν, σημειώνει πως βάση είναι η εμπιστοσύνη, ενώ σχετικά με το θέμα των διασφαλίσεων που απαιτούνται από κάθε κράτος-μέλος για την αυθεντικότητα των πληροφοριών στο πιστοποιητικό, «θα πρέπει να καταρτιστούν και να δημοσιοποιηθούν εθνικές λίστες πιστοποιημένων εκδοτικών αρχών και εθνικών μητρώων με τις πιστοποιημένες εκδοτικές αρχές». Όπως επισημαίνει, οι εργασίες αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

«Στόχος μας είναι να εγγυηθούμε πως οι πολίτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης τους, χωρίς όμως να τίθεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτραπούν διακρίσεις εις βάρος όσων δεν δύνανται να εμβολιαστούν, πιθανότατα για ιατρικούς λόγους ή λόγω του ότι ανήκουν σε ηλικιακή κατηγορία που ακόμα δεν έχει εμβολιαστεί», τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Για να είναι αποτελεσματικό το ευρωπαϊκό σύστημα, θα πρέπει οι αποφάσεις να μεταφραστούν σε δράσεις σε εθνικό επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να συμφωνηθούν τα επιμέρους στοιχεία και να υιοθετηθεί το αναγκαίο νομικό πλαίσιο. Βασίζομαι σε εσάς και τη συνεργασία σας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα», καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: