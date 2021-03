Οικονομία

Ύφεση 2020: επίθεση των κομμάτων στην Κυβέρνηση

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας προκάλεσαν οξείες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Τα βέλη τους προς την Κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για το βάθος της ύφεσης το 2020 λόγω του κορονοϊού, αλλά και σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

ΣΥΡΙΖΑ: “Οι πανηγυρισμοί Μητσοτάκη-Σταϊκούρα προσβάλλουν την κοινωνία που αγωνιά”

Σε κοινή δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, τομεάρχη Οικονομικών, και του Αλέξη Χαρίτση, τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονται τα εξής:

«Τα σημερινά προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη του ΣΥΡΙΖΑ για την εξαιρετικά κακή πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2020. Η χώρα μας το 2020 σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη ύφεση μεταπολεμικά και βρέθηκε σε μία από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη. Το ιδιωτικό χρέος διογκώθηκε, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτινάχθηκε. Αποτέλεσμα κυρίως των επιλογών της κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική. Επιβεβαιώθηκαν όσα εξαρχής τονίζαμε, ότι η μη επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας, η ανύπαρκτη παρέμβαση στα σχολεία, στους χώρους εργασίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η ανεπαρκής στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εργαζομένων και νοικοκυριών, επιδεινώνουν την κατάσταση και βαθαίνουν την κρίση. Οι αδικαιολόγητοι πανηγυρισμοί και κυρίως η ανερμάτιστη «αυτοδικαίωση» των κ.κ. Μητσοτάκη και Σταϊκούρα είναι απλώς, για άλλη μια φορά, εκτός τόπου και χρόνου.

Το θέμα όμως πια δεν είναι το 2020. Αυτό είναι πίσω μας. Το πρόβλημα αφορά το 2021. Ήδη ξεκινήσαμε από ένα πολύ κακό σημείο, ήδη βρισκόμαστε σε ένα διαρκές παρατεταμένο λοκ-ντάουν με «πανέξυπνα» κυβερνητικά μέτρα που επιδεινώνουν καθημερινά την κατάσταση και, σαν να μην έφτανε αυτό, ήδη η κυβέρνηση περιορίζει και αυτά τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης της οικονομίας. Η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη διαρκώς αναβάλλεται. Οι πανηγυρισμοί προσβάλλουν επαγγελματίες και εργαζόμενους, μια ολόκληρη κοινωνία που αγωνιά πλέον όχι μόνο για την υγεία αλλά και για την οικονομική της επιβίωση. Αν δεν υπάρξει επειγόντως αλλαγή της πολιτικής, η εξέλιξη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία θα είναι καταστροφική».

ΚΙΝΑΛ: η αλλαγή πορείας το 2021 είναι επιτακτική

Ο Τομέας Οικονομικών του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει «”Πανηγυρίζει” ο κ. Σταϊκούρας υποστηρίζοντας ότι πήγε καλά η Ελληνική Οικονομία την ώρα που το 2020 είχε απώλεια 15 δις. ευρώ στο ΑΕΠ της και ενώ ήδη από τον πρώτο μήνα του 2021 έχουμε σοβαρές αποκλίσεις του Προϋπολογισμού . Το έλλειμμα διαμορφώθηκε περίπου μισό δισεκατομμύριο πάνω από το στόχο, με τις απώλειες φορολογικών εσόδων στα 326 εκ. ευρώ. Είχαμε επισημάνει από την έναρξη της πανδημίας ότι η πολιτική του «βλέποντας και κάνοντας» έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στην οικονομία. Αν είχαν υιοθετήσει τις προτάσεις μας για γενναία και στοχευμένα μέτρα ,είναι σίγουρο ότι η κατάσταση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα ήταν πολύ καλύτερη.

Ας μας εξηγήσει ο κ.Σταϊκούρας το παράδοξο ότι όπως ισχυρίζεται η Ελλάδα το 2020 πήρε μέτρα που είναι μεγαλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ,αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζει από τις μεγαλύτερες υφέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους πρέπει να καταλάβει η Κυβέρνηση ότι η αλλαγή πορείας το 2021 είναι επιτακτική. Το Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την έξοδο από την κρίση μέσα και από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και απαιτεί να συζητηθεί στη Βουλή. Η Κυβέρνηση κωφεύει και δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα. Οι κλειστές επιχειρήσεις, οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι σε αναστολή με μειωμένα εισοδήματα και η κοινωνία που δοκιμάζεται δεν μπορούν να περιμένουν».

Από την πλευρά της η Ελληνική Λύση σημειώνει ότι «Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, (τονίζουμε το «προσωρινά»), το ΑΕΠ μας σε όρους αξίας το 2020 ανήλθε στα 165,8 δις € από 183,4 δις € το 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά 9,6% (- 8,2% σε όρους όγκου). Αυτή τη φορά θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα μία ακόμη λανθασμένη πρόβλεψη της κυβέρνησης (-10,5%), εάν δεν διαβάζαμε βέβαια πως αναθεωρήθηκαν για δεύτερη φορά (!) τα στοιχεία όλων των προηγουμένων τριμήνων, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις της καλής δημιουργικής λογιστικής. Το πλέον ανησυχητικό είναι η άνοδος μόλις κατά 1,6% των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο 4° τρίμηνο, συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2019, παρά τη συνεχή κατάρρευση τους τα τελευταία δέκα χρόνια, όπως επίσης το ότι, η όποια συγκράτηση της πτώσης του ΑΕΠ στηρίχθηκε στην κατανάλωση με τα επιδόματα που παρείχε η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας δανεικά, με αποτέλεσμα το τεράστιο έλλειμμα του προϋπολογισμού στο -15% του ΑΕΠ δηλαδή -24,1 δις €. Η δημιουργική λογιστική της κυβέρνησης δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία χρεώνει τις επόμενες γενιές με το βλέμμα στις επόμενες εκλογές. Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ συνιστά την μοναδική διέξοδο από τον εφιάλτη των μνημονίων και της πανδημίας, που υποθηκεύουν την ίδια την ύπαρξη της πατρίδας μας»

Σε ανάρτηση του στα social media, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, αναφέρει «Πέρσι τέτοιο καιρό η ΕΛΣΤΑΤ έλεγε ότι το ΑΕΠ του 2019 = 187,7 δις. Στη Βουλή προέβλεψα ύφεση τουλάχιστον 10%, με τάσεις προς το 15%-δηλαδή ΑΕΠ για το 2020 το πολύ 168,9 δις. Σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε ΑΕΠ 165,8, ήτοι ύφεση -11,7%. Ο ΥπΟικ γιορτάζει ύφεση μόνο 8%! Το γιατί στη Βουλή...».