Αθλητικά

Rotterdam Open: Ο Τσιτσιπάς στους “4” με ανατροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρότι βρέθηκε δύο φορές "με την πλάτη στον τοίχο", ο 'Ελληνας πρωταθλητής πήρε την νίκη.

Με περίσσιο πείσμα και θέληση και παρότι βρέθηκε δύο φορές "με την πλάτη στον τοίχο", ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκαμψε την αντίσταση του Κάρεν Κατσάνοφ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά του Ρότερνταμ.



Ο Ρώσος τενίστας (Νο 21 στον κόσμο) αιφνιδίασε τον Έλληνα πρωταθλητή, έκανε νωρίς break και πήρε το πρώτο σετ με 6-4, αλλά ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε εντυπωσιακά το δεύτερο σετ, προηγήθηκε 5-0 και τελικά το κέρδισε με 6-3. Στο τρίτο και αποφασιστικό σετ, ο Κατσάνοφ πήρε προβάδισμα 3-1 με break, αλλά ο Στέφανος απάντησε αμέσως και επανέφερε την ισορροπία. Ο Ρώσος προηγήθηκε 5-4, αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε, "έσπασε" το σερβίς του αντιπάλου του και τελείωσε το ματς με 4-6, 6-3, 7-5, μετά από 2 ώρες και 42 λεπτά.

Στα ημιτελικά, ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 8 στην παγκόσμια κατάταξη και 4 στο ταμπλό του τουρνουά) και τον βετεράνο Γάλλο Ζερεμί Σαρντί (Νο 64 στον κόσμο).