Κοινωνία

Lockdown - Χαρδαλιάς: Τι ισχύει για ΚΤΕΟ και γάμους

Διευκρινίσεις από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Διευκρινίσεις αναφορικά με τα πολύ αυστηρά μέτρα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού έδωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, για την επίσκεψη στα ΚΤΕΟ, δεν θα υπάρχει περιορισμός στην απόσταση για την μετακίνηση, αλλά θα πρέπει ο πολίτης να έχει μαζί του τη βεβαίωση του ραντεβού και να έχει στείλει SMS με κωδικό 2.

Παράλληλα για τους θρησκευτικούς γάμους ισχύει ό,τι και για τους πολιτικούς, δηλαδή θα τελούνται με την παρουσία 9 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου μάλιστα του θρησκευτικού ή πολιτικού λειτουργού καθώς και του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού.