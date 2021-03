Κοινωνία

Επεισόδια στην πορεία για τον Κουφοντίνα

Ένταση και συμπλοκές με αστυνομικούς κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης.



Συμπλοκές ανάμεσα σε δυνάμεις της αστυνομίας και περίπου 100 ατόμων σημειώθηκαν στο Σύνταγμα, στο συλλαλητήριο υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα.



Οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους από το σημείο έπειτα από χρήση αύρας.

Το ανθρωποκυνηγητό μεταφέρθηκε στους δρόμους που βρίσκονται γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκαν και προσαγωγές.