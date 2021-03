Τεχνολογία - Επιστήμη

Τσελέντης στον ΑΝΤ1: γιατί η Θεσσαλία θα “τρέμει” για μήνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια περιοχή της χώρας είπε ότι έχει στρέψει το ενδιαφέρον του το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Τι είπε για το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού στην Ελασσόνα. Τι ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής.