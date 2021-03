Κόσμος

Μυστική συνάντηση Ερντογάν με τον νέο πρωθυπουργό της Λιβύης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια αναμένεται να είναι η "τύχη" του τουρκο - λιβυκού μνημονίου.

Στην Άγκυρα έσπευσε, λίγες ημέρες αφότου ανέλαβε τα ηνία της Λιβύης, ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, Αμπντουλάχ Χαμίντ Ντμπέιμπα, προκειμένου να πραγματοποιήσει μυστική συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Middle East Eye, ο πρωθυπουργός της Λιβύης -για τον οποίον υπάρχουν καταγγελίες ότι πήρε τη θέση μέσω δωροδοκιών -έφτασε στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται πως ο μεταβατικός πρωθυπουργός δήλωσε, τις προηγούμενες ημέρες, ότι «το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο καθορισμού θαλάσσιων συνόρων είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία και θα συνεχίσει να ισχύει κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα».

Η ίδια πηγή, η οποία δεν εξήγησε γιατί η επίσκεψη κρατήθηκε μυστική, είπε ότι οι ανώτεροι τούρκοι αξιωματούχοι ήθελαν να μεταφέρουν τις ευχές τους στον νεοεκλεγέντα ηγέτη και να προσφέρουν υποστήριξη σε όλους τους τομείς, από τη στρατιωτική εκπαίδευση έως την ανοικοδόμηση.

Οι σχέσεις του Ντμπέιμπα με την Τουρκία είναι πολύ γνωστές, αφού είχε αναθέσει συμβάσεις σε τουρκικές εταιρείες μέσω κρατικών υπηρεσιών, πριν από την εξέγερση εναντίον του Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Mohamed Eljarh, ερευνητής και αναλυτής της Λιβύης που δημοσιοποίησε για πρώτη φορά την επίσκεψη του προσωρινού πρωθυπουργού μέσω Twitter τον περασμένο μήνα, είπε ότι ο Ντμπέιμπα, με τα εκτεταμένα επιχειρηματικά του ενδιαφέροντα, αναμένεται να διατηρήσει αλλά και να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την Άγκυρα.

Οι σχέσεις με την Άγκυρα

«Αυτό που ήταν το ενδιαφέρον ζήτημα εδώ είναι η προσπάθεια να κρατήσει την επίσκεψη μυστική. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι ο Ντμπέιμπα και οι βοηθοί του ανησυχούσαν για το μήνυμα που θα έστελνε η αποκάλυψή της στην κοινή γνώμη της Λιβύης» επεσήμανε. «Η αντίληψη ή η πραγματικότητα είναι ότι ο Ντμπέιμπα συνδέεται στενά με την Άγκυρα σε διάφορα επίπεδα και ότι πολλά από τα επιχειρηματικά του ενδιαφέροντα περνούν από την Τουρκία».

Ο Ντμπέιμπα έδωσε, επίσης, την πρώτη του συνέντευξη στο τουρκικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu τον περασμένο μήνα μετά την εκλογή του στη θέση. Είπε ότι η Τουρκία ήταν σύμμαχος, φίλος και αδελφικό κράτος: «Έχει τεράστιες δυνατότητες για να βοηθήσει τους Λίβυους να επιτύχουν τους πραγματικούς τους στόχους. Η Τουρκία θεωρείται πραγματικός εταίρος στη Λιβύη. Ελπίζουμε να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία και να ενισχύσουμε το εμπορικό μας εμπόριο στο υψηλότερο επίπεδο».