ΑΔΜΗΕ: Μοναστήρι “απειλεί” με μπλακάουτ όλη την Πελοπόννησο

Η «οπτική όχληση» από την επένδυση των 110 εκ. ευρώ, η στάση μερικών μοναχών και το ενδεχόμενο να επαναληφθεί, ανά πάσα στιγμή, ένα black out.

Στον "πάγο" επένδυση 110 εκατ. ευρώ για την επέκταση του Συστήματος 400 kV που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ στην Πελοπόννησο λόγω αντιδράσεων της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδώρων.

Το έργο θεωρείται κρίσιμο για την ενεργειακή ευστάθεια της Πελοποννήσου.. Για 14 μήνες, όμως, το έργο παραμένει στάσιμο εξαιτίας πέντε μοναχών που εναντιώνονται στην τοποθέτηση των δύο –τελευταίων- πυλώνων σε απόσταση 500 μέτρων από το μοναστήρι. Κάνουν λόγο για «οπτική όχληση» και «προσβολή του ησυχαστικού χαρακτήρα» της Μονής.

Πηγές του ΑΔΜΗΕ τονίζουν πως: «Σε καθεστώς ενεργειακής ανασφάλειας παραμένει η Πελοπόννησος μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων υπέρ της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν πέντε μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδώρων τον περασμένο Νοέμβριο. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί για την ενεργειακή αναβάθμιση της Πελοποννήσου ως ο Εθνικός Διαχειριστής Μεταφοράς, ο ΑΔΜΗΕ ασκεί και θα συνεχίσει να ασκεί κάθε νομικό δικαίωμα που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να ξεμπλοκάρει το έργο ύψους 110 εκατ. ευρώ που έχει εδώ και μήνες ολοκληρωθεί σε βαθμό 98%. Θυμίζεται ότι ο Διαχειριστής έχει λάβει όλες τις νόμιμες άδειες για τη σύννομη υλοποίηση και ολοκλήρωση του επίμαχου έργου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του οποίου έχει και αμετακλήτως κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας».

Ευάλωτο το ηλεκτρικό σύστημα της Πελοποννήσου

Σύμφωνα με κύκλους του ΑΔΜΗΕ, «Το πρόσφατο συμβάν στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου είναι μία ακόμη υπενθύμιση των σοβαρών κινδύνων που διατρέχει το σύστημα ηλεκτροδότησης της Νότιας Ελλάδας. Η σύνδεση της Πελοποννήσου με το υπόλοιπο Σύστημα πραγματοποιείται σήμερα μόνο με μια γραμμή 150 kV. Αν είχε ολοκληρωθεί το έργο που σταματούν πέντε μοναχές, η Πελοπόννησος θα συνδεόταν με ένα επιπλέον κύκλωμα 400 kV με την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Το συμβάν της 7ης Φεβρουαρίου δεν θα είχε καμία απολύτως επίπτωση στους καταναλωτές της Πελοποννήσου εάν το έργο του Δυτικού Διαδρόμου είχε ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, στις περιόδους αιχμής όπου η τοπική ζήτηση κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, είναι αναγκαίο να υπάρχει τοπική παραγωγή καθότι η κατάρρευση των τάσεων οδηγεί σε διακοπή τροφοδοσίας της Πελοποννήσου (τοπικό black out). Από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει υψηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο (π.χ. λόγω ΑΠΕ), αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί προς τα κέντρα κατανάλωσης της υπόλοιπης χώρας και αναγκαστικά υπάρχει περιορισμός της διαθέσιμης παραγωγής. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται μόνο με την επέκταση του Συστήματος 400kV προς την Πελοπόννησο. Η ανάγκη της επέκτασης αυτής είναι ακόμη πιο επιτακτική εν όψει της διασύνδεσης της Κρήτης με το νότιο άκρο της Πελοποννήσου το επόμενο διάστημα, αφού η τροφοδοσία του νησιού θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα κυκλώματα 150 kV της Πελοποννήσου».