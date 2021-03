Κόσμος

Μπάιντεν - Φον Ντερ Λάιεν: Νέα ώθηση στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι είναι αποφασισμένος να «επαναδραστηριοποιήσει» την εταιρική σχέση της Ουάσινγκτον με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Υπογράμμισε τη στήριξή του στην ΕΕ και τη δέσμευσή του να αποκαταστήσει και να δώσει νέα ώθηση στην εταιρική σχέση ΗΠΑ-ΕΕ» ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε μια σύντομη ανακοίνωση.

Σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αναστείλουν για τέσσερις μήνες την αμοιβαία επιβολή τελωνειακών δασμών στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης για τις κρατικές ενισχύσεις που λάμβαναν οι αεροναυπηγικές εταιρείες Airbus και Boeing. Συμφώνησαν επίσης να συντονίσουν τις ενέργειές τους σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία, η Λευκορωσία, η Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια, προστίθεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανακοίνωσή της, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. «Ως σύμβολο αυτής της νέας αρχής, ο πρόεδρος Μπάιντεν και εγώ συμφωνήσαμε να αναστείλουμε όλους τους δασμούς που επιβάλλονται στο πλαίσιο των διαφορών της Airbus-Boeing» για διάστημα τεσσάρων μηνών για αρχή, ανέφερε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Οι δασμοί αυτοί εγγράφονται στο πλαίσιο της διμερούς αντιδικίας για τις κρατικές ενισχύσεις στις κατασκευάστριες αεροσκαφών Airbus και Boeing.

Παράλληλα η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι συζήτησαν τις πολλές προκλήσεις που η ΕΕ και οι ΗΠΑ μοιράζονται ως σύμμαχοι. «Πρώτον, η πανδημία COVID-19 και τα εμβόλια. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι και οι δύο σημαντικοί παραγωγοί εμβολίων και έχουμε έντονο ενδιαφέρον να συνεργαστούμε, για την καλή λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Για να προετοιμάσουμε καλύτερα τον κόσμο για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών και να βελτιώσουμε την ασφάλεια της υγείας παγκοσμίως, προσκάλεσα τον πρόεδρο Μπάιντεν στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία στη Ρώμη στις 21 Μαΐου» σημείωσε η κ. φον ντερ Λάιεν .

«Στη συνέχεια συζητήσαμε τη συνεργασία μας για τη δράση για το κλίμα και την κοινή μας ευθύνη για την προστασία του πλανήτη. Ευχαρίστησα θερμά τον πρόεδρο Μπάιντεν που επανήλθε στη Συμφωνία του Παρισιού» συμπλήρωσε, ενώ επισήμανε ότι μίλησαν και για το μέλλον της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ. «Πρότεινα μια νέα συνεργασία βασισμένη στις κοινές αξίες και αρχές μας» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας ως ομοϊδεάτες εταίροι και να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και την ευημερία στο πλαίσιο ενός ταχέως μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος. Θα το κάνουμε σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Μοιραζόμαστε μια στρατηγική προοπτική για τη Ρωσία. Πρότεινα να συντονίσουμε στενά τις πολιτικές και τα μέτρα μας σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη, ειδικότερα. Μοιραστήκαμε τις απόψεις μας για την κατάσταση στην Ουκρανία» κατέληξε η πρόεδρος της Κομισιόν.