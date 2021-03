Παράξενα

Τάνκερ “πετάει” πάνω από τη θάλασσα (βίντεο)

Η φωτογραφία δεν είναι προϊόν φωτομοντάζ. Τι εξήγηση δίνει ειδικός.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μία φωτογραφία που απεικονίζει ένα τάνκερ πάνω από τα νερά της Κελτικής θάλασας στη νοτιοδυτική Αγγλία και συγκεκριμένα στα ανοικτά του Φάλμαουθ (Falmouth).

Οπως αποφάνθηκαν οι ειδικοί, η φωτογραφία είναι γνήσια και δεν είναι προϊόν φωτομοντάζ εξάπτοντας τη φαντασία εκατομμυρίων χρηστών του διαδικτύου που αρχικά έφτασαν να κάνουν αναφορές μέχρι και για εξωγήινα φαινόμενα.

Τι πραγματικά συνέβη; Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε το τάνκερ να «πετάει» πολλά μέτρα πάνω από τη θάλασσα ή υπάρχει άλλη εξήγηση; Μετά από αρκετή ώρα σύγχυσης και διατύπωσης ακραίων σεναρίων μετεωρολόγος του BBC έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και προς απογοήτευση των συνωμοσιολόγων έδωσε τη γήινη διάσταση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Μπρέιν μετεωρολόγο του BBC σημειώθηκε ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο οφθαλμαπάτης και πιο συγκεκριμένα αντικατοπτρισμού στα νερά του Φάλμαουθ της Μεγάλης Βρετανίας.

«Αρκτικός αντικατοπτρισμός»

«Πράγματι είναι κάτι συμβαίνει πολύ σπάνια. Ονομάζεται Αρκτικός αντικατοπτρισμός. Συμβαίνει επειδή σημειώνεται μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θάλασσας και του αέρα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Το φως μέσα από πολύπλοκη διαδικασία διαθλάται και δημιουργεί οπτικό είδωλο και έτσι βλέπουμε το πλοίο πάνω από τον ορίζοντα ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτω από τον ορίζοντα. Aυτό αποκαλείται ως ανώτερος καθρέφτης και αυτό είναι πολύ σπάνιο», ανέφερε ο Ντέιβιντ Μπρέιν.

UK : Effet d'optique (mirage) vu au large de Falmouth pic.twitter.com/qTqyEiXogy — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 5, 2021