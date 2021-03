Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Βρήκαν το “χαμένο” κρούσμα της βραζιλιάνικης μετάλλαξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Βρετανία ανακοίνωσε πως κατόρθωσε να εντοπίσει τον άνθρωπο που είχε διαγνωστεί θετικός στο υψηλά μεταδοτικό βραζιλιάνικο στέλεχος του κορονοϊού. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι διέσπειρε τον ιό.

«Ταυτοποιήσαμε επιτυχώς το εν λόγω πρόσωπο», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Το καλύτερο στοιχείο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος παρέμεινε στο σπίτι του και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξε οποιαδήποτε περαιτέρω διασπορά», συμπλήρωσε ο Χάνκοκ και διευκρίνισε ότι εντοπίστηκε στο Κρόιντον, στο νότιο Λονδίνο, όπου οι αρχές αύξησαν τα τεστ ως προληπτικό μέτρο.

Οι βρετανικές Αρχές είχαν γνωστοποιήσει την Κυριακή ότι δεν εντόπισαν ένα από τα έξι κρούσματα του πολύ μεταδοτικού στελέχους του κορονοϊού, που ταυτοποιήθηκε πρώτα στην πόλη Μανάους, στη βόρεια Βραζιλία, και είναι γνωστό ως P1. Ήταν η πρώτη φορά που το στέλεχος αυτό είχε εντοπιστεί στη Βρετανία και οι Αρχές ξεκίνησαν εντατικές έρευνες για να βρουν τον φορέα.

Ο άνθρωπος αυτός που έχει μολυνθεί από το βραζιλιάνικο στέλεχος ζούσε μαζί με πρόσωπα που είχαν προσφάτως επιστρέψει από τη Βραζιλία, εξήγησε η αξιωματούχος των βρετανικών υγειονομικών υπηρεσιών Σούζαν Χόπκινς.