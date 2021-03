Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “ξέσπασε” στον Ερυθρό Αστέρα

Πρώτη νίκη, μετά από 7 σερί ήττες, για τους Πειραιώτες στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός έβαλε τέλος στο αρνητικό ευρωπαϊκό σερί του (7 διαδοχικές ήττες).

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 94-79 του Ερυθρού Αστέρα, στο ΣΕΦ, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 12-16 και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην 21η ήττα τους.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν απ’ την αρχή… φουριόζοι στην αναμέτρηση και έδειξαν ότι στόχος τους ήταν η επιστροφή στις νίκες. Οι παίκτες του Γιώργου Μαπρτζώκα θέλησαν να επιβάλουν ένα γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι τους. Όμως και ακόμα όταν δεν το κατάφερναν είχαν τον ΜακΚίσικ να εκτελεί και τον Σλούκα να δημιουργεί, ενώ ο Βεζένκοβ έδινε πολύτιμες λύσεις. Ο Αμερικάνος είχε 2/2 τρίποντα, με τους "ερυθρόλευκους" 3/5, στο πρώτο δεκάλεπτο και με 8 πόντους βοήθησε τους γηπεδούχους να πάρουν νωρίς νωρίς μια διαφορά +8 (20-12) 3 λεπτά απ’ το φινάλε της πρώτης περιόδου για να την ολοκληρώσουν στο 30-19, μιας και βρήκαν 10 πόντους από επιθετικά ριμπάουντ και δεν επέτρεψαν στους παίκτες του Αστέρα να βρουν εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα χαμηλώσει το σχήμα με τον Χάρισον αντί του Βεζένκοβ και τον Σλούκα στον πάγκο, με τον Αστέρα να προσπαθεί να… γυρίσει το παιχνίδι και να στέλνει τα διαφορά στο -4 (36-32) έξι λεπτά πριν το ημίχρονο. Οι Πειραιώτες είχαν χάσει τη δημιουργία με αποτέλεσμα άσχημες επιθέσεις και με λάθος επιλογές στην άμυνα επέτρεψαν στους Σέρβους να έχουν σερί 6-13 από την αρχή του δεκαλέπτου. Σημαντικό για την… επαναφορά των φιλοξενούμενων ήταν το καλύτερο διάβασμα των αλλαγών που έκανε ο Ολυμπιακός και με υπομονή να μπορεί να βρει το miss match. Παρά την κακή άμυνα των "ερυθρολεύκων", με 40 πόντους παθητικό σε 18 λεπτά, δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ και πότε με τον Σλούκα, πότε με τον Πρίντεζη κρατούσε μια διαφορά 5-7 πόντων, με το ημίχρονο να κλείνει με 53-48 (+5). Το εκπληκτικό που έκανε τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά στο σκορ, παρά την κακή άμυνα στο δεύτερο δεκάλεπτό, ήταν ότι είχε μόλις 1 λάθος, ενώ με 6 επιθετικά ριμπάουντ κατάφερε να του δίνουν δεύτερες ευκαιρίες να σκοράρει.

Όμως ότι… έχτιζαν στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι τα χάλασαν σε 1,5 λεπτό, καθώς με 2 συνεχόμενα λάθη έδωσαν την ευκαιρία στον Αστέρα να τρέξει και με τρίποντο του Λάζιτς πέρασε μπροστά με 58-59. Κι αν ο ΜακΚίσικ συνέχισε να σκοράρει από τα 6,75 και να κρατάει τον Ολυμπιακό ζωντανό, οι Σέρβοι είδαν το Σιμόνοβιτς να… απαντάει και να κρατάει το προβάδισμα για την ομάδα του με 63-64 (27’). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να κάνει τους "ερυθρόλευκους" πιο επιθετικούς στην άμυνα, ενώ στην επίθεση διάβασε καλά τα 5 ομαδικά φάουλ του Αστέρα με αποτέλεσμα να κερδίζονται εύκολοι πόντοι. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ολυμπιακός να "γυρίσει" στο ματς και να κλείσει το δεκάλεπτο στο +8 (75-67) μετά από καλάθι του Ζαν Σαρλ από πάσα του Σπανούλη.

Με τρίποντο του Λαρεντζάκη οι "ερυθρόλευκοι" πήραν διψήφια διαφορά (+11) και παρά το γεγονός ότι ο Σλούκας ήταν στον πάγκο κατάφερε και διατηρούσε αρκετά εύκολα το προβάδισμα, χάρη στην καλή εμφάνιση του πρώην πάικτη της ΑΕΚ. Ένα ακόμα στοιχείο που βοήθησαν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν και η επαναφορά της καλής άμυνας από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Σιμόνοβιτς συνέχισε να… πυροβολεί όμως ήταν απελπιστικά μόνος του με τους ερυθρόλευκους να είναι στο +9 (84-75) πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Ο Άστέρας "έτρεξε" ένα σερί 4-0, όμως ένα καλάθι και φάουλ του εκπληκτικού ΜακΚίσικ έφερε ξανά τον Ολυμπιακό στο +8(87-79). Στα επόμενα 2 λεπτά δεν άλλαξε κάτι με τη διαφορά να φτάνει στους +12 (92-79) για να φτάσουμε στο τελικό 94-79 .

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 53-48, 75-67, 94-79