Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου και Δανάη Μιχαλάκη συνομιλούν με τον σκηνοθέτη της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1.

Η τηλεοπτική σειρά του ANT1 , «Άγριες Μέλισσες», που έχει κατακτήσει το κοινό στην Ελλάδα, έχει ήδη κερδίσει και το κοινό των podcasters μέσα από το SOUNDIS.

Το 2ο επεισόδιο φιλοξενεί τις τρεις αδερφές Σταμίρη, πρωταγωνίστριες της τηλεοπτικής σειράς.

Η Μαρία Κίτσου, η Έλλη Τρίγγου και η Δανάη Μιχαλάκη μπήκαν ξαφνικά στη ζωή μας πριν από ενάμιση χρόνο και από τότε δεν έπαψαν να συντροφεύουν τις νύχτες μας με τα πάθη τους. Οι τρεις αδερφές Σταμίρη στις Άγριες Μέλισσες αγαπιούνται όσο τίποτα. Οι τσακωμοί τους μας βαραίνουν, αλλά η χημεία τους είναι μαγική!

Σε αυτό το επεισόδιο συνομιλούν με τον Λευτέρη Χαρίτο για όλα όσα έχουν ζήσει εντός και εκτός γυρισμάτων τα τελευταία χρόνια. Ξεκινώντας από την στιγμή που αρχίζουν όλα στη συνεργασία ενός σκηνοθέτη με έναν ηθοποιό, το κάστινγκ, και μετέπειτα τα γυρίσματα. Συζητούν για τις αγαπημένες σκηνές που έχουν γυρίσει μέχρι σήμερα, τις φάρσες που σκαρώνουν κατά της διάρκεια των γυρισμάτων και για το ποια γελάει με το παραμικρό και ποια δεν ξεφεύγει από τον ρόλο της με τίποτα!

Πόσο τυχαία είναι άραγε η εξέλιξη στις «Άγριες Μέλισσες» με τους βιασμούς της Ελένης Σταμίρη και την εξομολόγησή της στο δικαστήριο, με το #MeeToo κίνημα που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα τόσο έντονα; Τι θυμάται η Μαρία Κίτσου από την σκηνή του 1ου βιασμού από τον Μάνο Βόσκαρη, διευθυντή των φυλακών, και πώς αντιμετώπισε την κρίση πανικού μετά το γύρισμα.

Ο σκηνοθέτης της σειράς, Λευτέρης Χαρίτος, συζητάει με τις πρωταγωνίστριες για το «σχέδιο» που έχει στο μυαλό του για τα γυρίσματα των τελευταίων επεισοδίων της φετινής σαιζόν, έτσι ώστε να μην αποκαλυφθεί το τέλος, αλλά και για το αν αντέχουν οι αδελφές Σταμίρη και ο ίδιος να πάρουν μέρος σε μία 3η σαιζόν.

