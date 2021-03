Κόσμος

Καπιτώλιο: φύλαξη από την Εθνοφρουρά για άλλους δύο μήνες

Το αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει το αίτημα της αστυνομίας του Καπιτωλίου να παρατείνει για δύο μήνες την αποστολή φύλαξης του κτιριακού συγκροτήματός του από μέλη της Εθνοφρουράς μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου, δήλωσε χθες Παρασκευή ο εκπρόσωπός του Τζον Κέρμπι.

«Λάβαμε επίσημο αίτημα από την αστυνομία του Καπιτωλίου για τη συνέχιση της συνδρομής της Εθνοφρουράς στο κτιριακό συγκρότημα» της έδρας του αμερικανικού Κογκρέσου, ανέφερε ο κ. Κέρμπι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι η αποστολή ζητήθηκε να παραταθεί για «τους δύο επόμενους μήνες».

Δεν διευκρίνισε αν το αίτημα οφείλεται σε κάποιον συγκεκριμένο κίνδυνο. Τον περασμένο μήνα, η υπηρεσιακή επικεφαλής της αστυνομίας του Καπιτωλίου, η Γιογκανάντα Πίτμαν, μίλησε περί απειλών από πλευράς εξτρεμιστικών οργανώσεων ότι θα εμποδίσουν τον Δημοκρατικό νέο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να εκφωνήσει την ομιλία του για την κατάσταση της ένωσης ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου.

Η ημερομηνία της ετήσιας αυτής ομιλίας του προέδρου ενώπιον των μελών των δύο σωμάτων του Κογκρέσου —ο εκάστοτε αρχηγός του κράτους είναι υποχρεωμένος να την εκφωνεί κάθε χρόνο βάσει του Συντάγματος και συνήθως σε αυτή παρουσιάζει τις προτεραιότητές του στους κοινοβουλευτικούς και τους πολίτες— δεν έχει ακόμη αναγγελθεί.

Στο Καπιτώλιο εξακολουθούν να εφαρμόζονται πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας από την 6η Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώθηκαν στον χώρο έπειτα από ομιλία του Ρεπουμπλικάνου, ακόμη τότε προέδρου της χώρας, αφού τους προέτρεψε να πάνε να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Αρκετές εκατοντάδες εισέβαλαν στο κτίριο και ακολούθησε χάος. Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα μέλος της αστυνομίας του Καπιτωλίου, σκοτώθηκαν. Πάνω από 300 πρόσωπα αντιμετωπίζουν το τρέχον διάστημα διώξεις για ποινικά αδικήματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας λόγω της συμμετοχής τους στα επεισόδια.

Έκτοτε έχουν τοποθετηθεί μπαριέρες για την προστασία του χώρου γύρω από το κτίριο του Καπιτωλίου, ενώ 5.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς παραμένουν κινητοποιημένοι για να υποστηρίξουν αν χρειαστεί την αστυνομία. Η αποστολή τους τυπικά θα ολοκληρωθεί τη 12η Μαρτίου.

Ερωτηθείς σχετικά με τη σοβαρότητα της απειλής για το Καπιτώλιο, δεδομένου ότι οι φήμες περί επίθεσης που θα γινόταν την Πέμπτη δεν είχαν συνέχεια, ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «τα πράγματα άλλαξαν μετά την 6η Ιανουαρίου».

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν «θεωρεί ότι οι αιρετοί μας αξίζουν να έχουν ασφαλές περιβάλλον εργασίας», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως το Πεντάγωνο θα αποφασίσει σύντομα.