Super League: Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη με φόντο τη δεύτερη θέση

Δύο στροφές πριν το τέλος, τα βλέμματα στρέφονται στο ποιες ομάδες θα πάρουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και ποιες θα παραμείνουν στην κατηγορία.

Με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει διαφορά ασφαλείας στην κούρσα της κορυφής, τα βλέμματα, δυο στροφές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας τους πρωταθλήματος, στρέφονται στο ποιες ομάδες θα πάρουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και ποιες θα παραμείνουν στην κατηγορία. Στην 25η αγωνιστική της Super League, το ενδιαφέρον στρέφεται σε Τούμπα και Ηράκλειο.

Μετά τον δραματικό αποκλεισμό από το Κύπελλο, ο δεύτερος Άρης στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα, καθώς φιλοξενείται από τον συμπολίτη ΠΑΟΚ που βρίσκεται μια θέση κι έναν βαθμό πιο πίσω. Το ντέρμπι της Τούμπας (Κυριακή 7/3, 19:30) αποκτά, έτσι, ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, πέραν του τοπικού χαρακτήρα. Το όποιο αποτέλεσμα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί 24 ώρες αργότερα η ΑΕΚ που υποδέχεται στο ΟΑΚΑ (Δευτέρα 8/3, 19:30) τον Απόλλωνα Σμύρνης.

ΠΑΣ Γιάννινα και Παναθηναϊκός τίθενται αντιμέτωποι για δεύτερη φορά σε διάστημα τεσσάρων ημερών, με τους «πράσινους» να θέλουν τους τρεις βαθμούς στους «Ζωσιμάδες» (Σάββατο 6/3, 19:30) αφενός για να πάρουν εκδίκηση από τον «Άγιαξ της Ηπείρου» για τον αποκλεισμό τους από το Κύπελλο, αφετέρου για να μείνουν κοντά στην πρώτη τριάδα. Επικίνδυνη έξοδο και για τον Αστέρα Τρίπολης που κοντράρεται στο Περιστέρι (6/3, 17:15) με τον «πληγωμένο» Ατρόμητο.

Η αυλαία της 25ης αγωνιστικής ανοίγει, ωστόσο, με σύγκρουση παραμονής στην Κρήτη (6/3, 15:00), με τον ντεφορμέ ΟΦΗ να υποδέχεται την ΑΕΛ, σε ματς «εξάποντο». Κρίσιμο παιχνίδι, στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, δίνει και ο Παναιτωλικός που περιμένει στο Αγρίνιο (7/3, 17:15) τον Βόλο ενώ ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός θα έχει, θεωρητικά, εύκολο έργο καθώς αντιμετωπίζει στον Πειραιά (7/3, 15:00) τη Λαμία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 6 Μαρτίου

15:00 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – ΑΕΛ (NS2)

17:15 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης (NS1)

19:30 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός (NS2)

Κυριακή 7 Μαρτίου

15:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Λαμία (NS1)

17:15 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΝΠΣ Βόλος (NS2)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Άρης (NS1)

Δευτέρα 8 Μαρτίου

19:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – Απόλλων Σμύρνης (NS1)