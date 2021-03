Κοινωνία

Lockdown: Σαββατοκύριακο με αλλαγές σε μετακινήσεις και sms

Αναλυτικά τα μέτρα στις περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο». Οι αλλαγές στο ωράριο κυκλοφορίας που ισχύουν τα Σαββατοκύριακα λόγω lockdown.

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) εντάσσονται από σήμερα στις 6:00 το πρωί η περιφερειακή ενότητα Φωκίδας καθώς και ο δήμος Ανωγείων. Παράλληλα στο επίπεδο αυτό παραμένουν η Περιφέρεια Αττικής καθώς και οι εξής περιφερειακές ενότητες: Αχαΐας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λευκάδας (εκτός από το Μεγανήσι), Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, Άρτας, Σάμου, Βοιωτίας, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Ρόδου, Ηρακλείου και Ευβοίας (εκτός από τη Σκύρο). Επίσης, στο συγκεκριμένο επίπεδο κατατάσσεται και ο Δήμος Καλυμνίων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας λόγω του δεύτερου και εξίσου ισχυρού σεισμού των 5,9 ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή δεν θα μπει από σήμερα στο «βαθύ κόκκινο» εξαιτίας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Όπως ανέφερε χθες ο κ. Χαρδαλιάς, ενημερώνονται διαρκώς για την πορεία των ελέγχων και της αποκατάστασης των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή και είναι σε διαδικασία μελέτης εντός του Σαββατοκύριακου ενός ειδικού πλαισίου με έμφαση φυσικά στα ζητήματα δημόσιας υγείας, αντιλαμβανόμενοι όμως και τις ιδιαίτερες περιστάσεις και ανάγκες. Το πλαίσιο πρόκειται να ανακοινωθεί από τη Δευτέρα. Οι υπόλοιπες περιοχές εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου δηλαδή στο «κόκκινο».

Στις περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» είναι υποχρεωτική η τηλε-εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής. Επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων, με εξαίρεση τις κηδείες, όπου επιτρέπεται η παρουσία έως εννέα ατόμων.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε χθες, επιτρέπεται η τέλεση γάμων με την παρουσία όμως αυστηρά έως 9 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του θρησκευτικού ή πολιτικού λειτουργού καθώς και του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού. Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 7:00 το απόγευμα έως τις 5:00 το πρωί. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου η απαγόρευση κυκλοφορίας τις καθημερινές (Δευτέρα ως Παρασκευή) διαμορφώνεται από τις 9:00 το βράδυ ως τις 5:00 το πρωί, λόγω του μητροπολιτικού χαρακτήρα των περιοχών αυτών, ωστόσο, τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση της κυκλοφορίας ξεκινάει από τις 7:00 το απόγευμα. Όσες περιοχές ανήκουν στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από τις 9:00 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί.

Την ανάγκη να περιοριστούν οι μετακινήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο υπογράμμισε μεταξύ άλλων χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. «Καταλαβαίνουμε την κούραση που έχει προκαλέσει η δύσκολη νέα καθημερινότητα και την ανυπομονησία να αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και τα μέτρα που τη συνοδεύουν. Μέχρι όμως να μπορούμε να το κάνουμε με ασφάλεια, μέχρι να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε προσεκτικοί. Να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, να παραμείνουμε σπίτι μας και να μετακινούμαστε μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη και στη μικρότερη δυνατή απόσταση κάθε φορά, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού από περιοχή σε περιοχή, από γειτονιά σε γειτονιά, από παρέα σε παρέα, από οικογένεια σε οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη υπενθυμίζεται ότι αναπροσαρμογές έχουν προκύψει στους κωδικούς μετακίνησης (sms) 2, 3 και 6. Συγκεκριμένα, στο SMS 2 που αφορά σε μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους αλλά και στο SMS 3, όσον αφορά το σκέλος των τραπεζών, η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός του οικείου δήμου είτε σε απόσταση έως 2 χλμ από τον τόπο κατοικίας.

Ως προς το SMS 6, που αφορά σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο. Δεν θα μπορεί, δηλαδή, κανείς σε όλη τη χώρα να στείλει κωδικό 6 και να πάρει το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα του προκειμένου να μεταβεί σε άλλη περιοχή για να αθληθεί ή να βγάλει βόλτα το κατοικίδιο. Ακόμη, επιπλέον διευκρινίσεις θα ζητούν τα ελεγκτικά όργανα για τον κωδικό μετακίνησης (sms) 4, ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση του SMS.

Ακόμη, όπως διευκρινίστηκε, για τη μετάβαση σε ΚΤΕΟ δεν υφίστανται οι περιορισμοί που ανακοινώθηκαν για τον κωδικό 2 (μετακίνηση εντός οικείου δήμου ή σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την κατοικία). Για τη μετακίνηση απαιτείται αποστολή SMS με τον κωδικό 2 (ή έντυπη βεβαίωση) καθώς και αποδεικτικό του ραντεβού με το ΚΤΕΟ.

Σχετικά με τα σχολεία στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) είναι σε αναστολή η δια ζώσης λειτουργία των λυκείων, ενώ στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) είναι σε αναστολή η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και βαθμίδων εκπαίδευσης (εξαιρουμένης της ειδικής αγωγής). Κατά τα άλλα, τα μέτρα ισχύουν ως είχαν στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) και πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) και τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr.