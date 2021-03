Αθλητικά

Euroleague: η επέλαση της Μπαρτσελόνα

Οι Καταλανοί εδραιώνονται στην κορυφή της βαθμολογίας. Σπουδαία εκτός έδρας νίκη για τη Φενερμπαχτσέ.

Εξαργυρώνοντας το ρεσιτάλ άμυνας από το τζάμπολ του αγώνα, η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα έκλεισε χωρίς απώλειες τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, εξασφαλίζοντας διαφορά δύο νικών από τους διώκτες της. Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν άνετα με 71-57 της Μπασκόνια στο ισπανικό «εμφύλιο» της 28ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, συμπληρώνοντας τις 20 νίκες και απομακρύνοντας τους Βάσκους από την οκτάδα (-2 νίκες).

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέβαλε το ρυθμό της από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν και κράτησε την Μπασκόνια στους 4 πόντους(!), κλείνοντας την περίοδο στο +21 (25-4 στο 10΄). Οι Βάσκοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη δεύτερη περίοδο, απαντώντας με επιμέρους σκορ 22-8 και μειώνοντας σε 33-26 (στο 20΄), αλλά με τους «μπλαουγκράνα» να ενεργοποιούν και πάλι την άμυνα τους στην επανάληψη τα πάντα πήραν το δρόμο τους...

Κορυφαίος των νικητών ο Νίκολα Μίροτιτς με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Νικ Καλάθης έμεινε στο παρκέ για 28 λεπτά με απολογισμό 7 πόντους, 4 ασίστ, αλλά και 4 λάθη. Από τους Βάσκους ξεχώρισε ο Γιουσούφα Φολ με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-4, 33-26, 50-45, 71-57

Στο «Αστρομπάλ», η Φενερμπαχτσέ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βιλερμπάν κάνοντας άλμα οκτάδας με ρεκόρ 17-11. Η τουρκική ομάδα έφτασε με άγχος στο τελικό 90-86, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη «διαβολοβδομάδα». Το «διπλό» της Φενέρ έφερε τη «σφραγίδα» του Νάντο ντε Κολό (24π.), ο οποίος με τρίποντη «βόμβα» στα 13.7'' για τη λήξη, έγραψε το 84-88, «σφραγίζοντας» τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 38-40, 60-59, 86-90