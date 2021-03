Πολιτισμός

Λοιμωξιολόγος φτιάχνει έργα τέχνης με ληγμένα χάπια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελένη Ιωαννίδου, η λοιμωξιολόγος από την Κρήτη που αξιοποιεί χιλιάδες ληγμένα χάπια, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την πρωτοβουλία της.