Κοινωνία

“Μίλα τώρα”: βίντεο από το Γενικό Λύκειο Νιγρίτας για τον σχολικό εκφοβισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Γενικό Λύκειο Νιγρίτας δημιούργησε ένα σποτάκι με θέμα το μπούλινγκ, με αφορμή την δράση του "Χαμόγελου του Παιδιού", για την 6η Μαρτίου, ημέρα κατά της σχολικής βίας.