Κοινωνία

Νικολάου για Κουφοντίνα: αποδέχτηκε τον ορό, οι γιατροί είναι από πάνω του

Ξεκάθαρη θέση για το αίτημά του για μεταγωγή στον Κορυδαλλό παίρνει η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Ποια η κατάσταση του Κουφοντίνα.

Σοβαρή συνεχίζει να είναι η κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος νοσηλεύεται για 19η ημέρα στην ΜΕΘ, εμφανίζοντας μάλιστα χθες οξεία νεφρική ανεπάρκεια συνεπεία της παρατεταμένης άρνησης λήψης τροφής και υγρών.

Η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής και δικηγόρος, Σοφία Νικολάου, έκανε πάντως γνωστό ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας αποδέχθηκε χθες τον ορό και οι γιατροί είναι από πάνω του.

"Είναι σοβαρή η κατάστασή της υγείας του εδώ και μέρες. Από τη στιγμή που ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας η ζωή του είναι σε κίνδυνο. Αλλά οι γιατροί είναι από πάνω του. Φροντίζουν να μη φτάσουμε σε άλλες καταστάσεις" δήλωσε στο Mega.

"Ο ίδιος χθες απδέχθηκε τον ορό και ελπίζουμε να δεχθεί κάθε ιατρική πράξη χωρίς να χρειαστεί άλλη παρέμβαση" πρόσθεσε.

Παράλληλα, η κα Νικολάου πήρε ξεκάθαρη θέση για το αίτημά του για μεταγωγή στον Κορυδαλλό. "Δεν μπορεί με τίποτα κανείς κρατούμενος να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού εκτός αν είναι υπόδικος. Το αίτημά του κάθε κρατούμενο εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο. Την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών" σημείωσε.

"Ελάχιστοι καταδικασμένοι της ”17Ν” έχουν μείνει στον Κορυδαλλό και θα φύγουν το αμέσως επόμενο διάστημα όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες. Ο Κορυδαλλός είναι κλειστός λόγω covid. Στην κατηγορία που εμπίπτει και ο Κουφοντίνας, καταδικασμένοι από άλλες φυλακές δεν μπαίνουν στον Κορυδαλλό" κατέληξε.