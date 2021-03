Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: πότε θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών

Πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής και πότε αναμένονται τα πρώτα εμβόλια από την Johnson & Johnson.

Στον αριθμό των πολιτών που έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά εκείνων που θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους μίλησε και για το εμβόλιο της Johnson & Johnson, τονίζοντας ότι η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία έχει δεσμευτεί για 1,2 εκατομμύρια εμβόλια στο δεύτερο τρίμηνο.

«Έχει επαναλάβει την υπόσχεσή της αυτή στην Ε.Ε. Άρα, αυτό θα τηρηθεί, δεν ξέρουμε ακριβώς τις μέρες του Απριλίου, μπορεί να είναι προς το τέλος του Απρίλη», είπε χαρακτηριστικά στο «Θέμα 104,6».

Για τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τόνισε ότι, «Ένα εκατομμύριο πολίτες θα έχουν εμβολιαστεί εντός του Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή 700 χιλιάδες έχουν κάνει την πρώτη δόση και οι υπόλοιποι 362 χιλιάδες έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση. Εντός του Μαρτίου, κοντά στην εθνική εορτή, θα είναι 1 εκατομμύριο εμβολιασμένοι πολίτες» και πρόσθεσε.

«Οι δεύτερες δόσεις όλων των εμβολίων είναι εξασφαλισμένες. Το πιο κρίσιμο σημείο του Απριλίου είναι οι παραδόσεις της Pfizer που εκεί αναμένουμε τις μεγάλες παραλαβές. Εκεί, περιμένουμε τέσσερα εκατομμύρια στο τρίμηνο. Θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν τον Απρίλιο έχουμε κοντά στο ένα εκατομμύριο από τη Pfizer.

Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε ότι τέλος Απριλίου - αρχές Μαΐου θα μπορούσαν να έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με μία δόση μέχρι τα μέσα Μάϊου, όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών. Εντός του Μαρτίου θεωρούμε ότι θα μπορούμε να ανοίξουμε την πλατφόρμα και για την ομάδα υψηλού κινδύνου».