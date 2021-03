Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα: ψυχολογική υποστήριξη στους σεισμόπληκτους

Σε λειτουργία σταθμοί ψυχολογικής υποστήριξης, που θα παραμείνουν στην πληττόμενη από το σεισμό περιοχή για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

Από το πρωί της Τετάρτης 3.3.2021, αμέσως μετά την εκδήλωση του πρώτου σεισμού στη Θεσσαλία, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επικοινώνησε με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και την Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης και Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ) και έδωσε οδηγίες για την οργάνωση ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, σε αντίσκηνο του καταυλισμού των σεισμόπληκτων στην περιοχή του Δαμασίου, λειτουργεί σταθμός ψυχολογικής υποστήριξης, ο οποίος αποτελείται από δυο ψυχολόγους και έναν ψυχίατρο. Ο σταθμός, υπό τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντή της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α Γιάννη Παπαγεωργίου, συνεργάζεται με την Πολιτική Προστασία καθώς και με τον Δήμο Τυρνάβου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Γρηγόριο Βλαχάκη, ομάδα επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου βρίσκεται από σήμερα το πρωί στο Μεσοχώρι, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της στους πολίτες που εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τους ισχυρούς μετασεισμούς.

Οι σταθμοί ψυχολογικής υποστήριξης θα παραμείνουν στην πληττόμενη από το σεισμό περιοχή για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.