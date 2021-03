Αθλητικά

Κουέστα: συγνώμη από οπαδούς και συμπαίκτες

Ο τερματοφύλακας του Άρη δηλώνει θυμωμένος με τον εαυτό του για το μοιραίο λάθος του, που στοίχισε τον αποκλεισμό στην ομάδα του. Τι είπε για τι ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Πρόσωπο των ημερών, αναμφίβολα, ο Χουλιάν Κουέστα, μίλησε στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών NovaSports με αφορμή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη που θα διεξαχθεί την Κυριακή (7/3, 19:30) στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League.

Ο 29χρονος Ισπανός τερματοφύλακας του Άρη ακόμα δεν μπορεί να... χωνέψει το λάθος που έκανε κόντρα στον Ολυμπιακό και στοίχισε στην ομάδα του την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. «Πρώτα από όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο μας, γιατί ξέρω ότι το Κύπελλο ήταν ένα όνειρο και ένας στόχος για φέτος. Νιώθω πολύ άσχημα, είμαι πολύ στενοχωρημένος από το λάθος που έκανα. Είμαι θυμωμένος με τον εαυτό μου. Η ομάδα από την άλλη έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και απέδειξε ότι άξιζε να πάρει την πρόκριση. Δυστυχώς συνέβη αυτό που έγινε στο φινάλε. Απολογούμαι και πάλι», είπε στην αρχική του τοποθέτηση ο Κουέστα.

Και προσέθεσε αναφορικά με το πώς αντέδρασαν οι συμπαίκτες του, ο πρώην τερματοφύλακας της Βίσλα Κρακοβίας ήταν ξεκάθαρος, «Θέλω να τους ευχαριστήσω. Ασφαλώς είναι κάτι που με ευχαριστεί. Τόσο μετά τον αγώνα όσο και πριν προπόνηση, μίλησα στους συμπαίκτες μου, τους ζήτησα συγγνώμη για το λάθος μου. Στα αποδυτήρια είμαστε όλοι μια οικογένεια, είμαστε πολύ δυνατοί και πρέπει να ζητήσουμε την νίκη στο ντέρμπι».

Και, ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στο ντέρμπι της Τούμπας, λέγοντας χαρακτηριστικά, «Πρέπει όμως να γυρίσουμε σελίδα, να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι μια μάχη. Πρόκειται για δύο πολύ καλές ομάδες. Πιστεύω ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ. Αν είμαστε συμπαγής και κάνουμε το παιχνίδι που ξέρουμε, θα είμαστε στο τέλος οι νικητές. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, μαζί και ο κόσμος μας, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και να δείξουμε την Κυριακή ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα».