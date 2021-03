Πολιτική

Γεννηματά: η δική μας Μελίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της προέδρου του ΚΙΝΑΛ με αφορμή τη συμπλήρωση 27 χρόνων της Μελίνας Μερκούρη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 27 χρόνων από τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά σε δήλωση της αναφέρει, τα εξής:

Η Μελίνα ήταν η Ελληνίδα σταρ που αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο.

Η Μελίνα ήταν η Υπουργός Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ που αγάπησαν οι Έλληνες.

Η Μελίνα ήταν η αγωνίστρια που αντιστάθηκε στη Χούντα, ήταν σοσιαλίστρια με άποψη και έργο στην πολιτική.

Η Μελίνα ήταν η πολιτικός που δεν φοβόταν να βγάλει προς τα έξω τη γυναικεία της ταυτότητα, τη θεωρούσε δύναμη και όχι αδυναμία

Η Μελίνα των οραμάτων, των μαρμάρων, του πολιτισμού, της πολιτικής είναι η δική μας Μελίνα.

Η Μελίνα της Ελλάδας.