Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα: διασωληνώνουμε νέους ανθρώπους σε ΜΕΘ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διασωλήνωση ενός 20χρονου ασθενή χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα.

Οι πολίτες άνω των 80 ετών που μπήκαν στα νοσοκομεία την τελευταία περίοδο -με εξαίρεση μία γυναίκα- δεν είχαν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, δήλωσε η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Σωτηρία Μίνα Γκάγκα. Όπως τόνισε, αυτό δείχνει ότι ο εμβολιασμός δρα προστατευτικά.

Η κυρία Γκάγκα σημείωσε ότι στη ΜΕΘ του νοσοκομείου υπάρχει διασωληνωμένος ασθενής 20 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, ενώ υπάρχουν και άλλοι διασωληνωμένοι ασθενείς κάτω των 38 ετών. «Κανείς δεν είναι απρόσβλητος» ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε πάντως ότι οι πιο νεαροί ασθενείς είναι λίγοι.

Σχετικά με τις χθεσινές εκτιμήσεις της καθηγήτριας Βάνας Παπαευαγγέλου ότι την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να χρειαστούν κλίνες ΜΕΘ 200 ασθενείς που ήδη νοσηλεύονται με κορονοϊό, η κυρία Γκάγκα δήλωσε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτά τα κρεβάτια και αν χρειαστεί θα γίνουν διασωληνώσεις και στις κλινικές.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα χρειαστεί βοήθεια του ιδιωτικού τομέα, υπογράμμισε πως «οποιοδήποτε νοσοκομείο χρειαστεί θα μπει στον αγώνα».

Πηγή: skai.gr