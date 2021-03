Αθλητικά

Ερασιτεχνικός αθλητισμός: ξεκίνησαν προπονήσεις - επανεκκινούν πρωταθλήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ΚΥΑ που εκδόθηκε το πρωί του Σαββάτου. Ποιες προπονήσεις μπλοκάρονται. Τα πρωταθλήματα που "αναπνέουν" ξανά.

Τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, και ο γγΑ, Γιώργος Μαυρωτάς, στη σύσκεψη με τους Λοιμωξιολόγους (5/2), έφεραν την ανατροπή και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός «αναπνέει» ξανά, όπως επιβεβαιώθηκε από την έκδοση της τελευταίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, από σήμερα (6/3) θα επιτρέπονται μόνο οι προπονήσεις σε Α1 βόλεϊ γυναικών, Α1 μπάσκετ γυναικών, Α2 μπάσκετ Ανδρών, χάντμπολ, υδατοσφαίριση και Football League. Αντίθετα δεν ξαναρχίζουν οι προπονήσεις στη Γ' Εθνική στο ποδόσφαιρο.

Τα πρωταθλήματα αυτά θα επανεκκινήσουν μετά την εναρμόνιση των διοργανωτριών αρχών και των ομάδων σε τροποποιήσεις των υγειονομικών πρωτοκόλλων όπως θα εξειδικευτούν άμεσα από τις οδηγίες της επιστημονικής αρχής της ΓΓΑ.

Συνεχίζονται κανονικά οι αγώνες σε Super League 1, Super League 2, Basket League και Vollley League. Αναστέλλεται η λειτουργία των κολυμβητήριων σε όλη τη χώρα για τους αθλητές των σωματείων και για τους υποψήφιους ΣΕΦΑΑ και στρατιωτικών σχολών. Τέλος, αναστέλλεται η λειτουργία και των τριών χιονοδρομικά κέντρων.