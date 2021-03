Κοινωνία

Επιτήδειοι έκλεψαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιο πρόσχημα ξεγέλασαν το θύμα τους και μπήκαν μέσα στο σπίτι.

Το ποσό των 80.000 ευρώ κατήγγειλε ηλικιωμένη ότι αφαίρεσαν δύο άγνωστοι από το σπίτι της, όπου εισήλθαν προσποιούμενοι τους τεχνικούς φυσικού αερίου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την 87χρονη καταγγέλλουσα, συνέβη μετά τις 10 το πρωί στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, ενώ ερευνάται από την αστυνομία.