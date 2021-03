Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο μακάβριος απολογισμός της πανδημίας σε όλο τον πλανήτη

Σοκάρει ο αριθμός των θανάτων και των κρουσμάτων. Ποια ευρωπαϊκή χώρα ξεπέρασε το Βέλγιο στον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό της.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 2.581.034 θανάτους σε όλο τον κόσμο αφότου το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κίνα διαπίστωσε την εμφάνιση της ασθένειας στα τέλη Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με απολογισμό του AFP με βάση επίσημες πηγές έως τις 13:00 ώρα Ελλάδας σήμερα.

Περισσότερες από 116.031.470 μολύνσεις έχουν επίσημα διαγνωστεί από την αρχή της πανδημίας. Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών γίνονται καλά, αλλά ένα μέρος από αυτούς που δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί επαρκώς εξακολουθούν να παρουσιάζουν συμπτώματα για εβδομάδες, ακόμη και μήνες. Τα στοιχεία βασίζονται στους απολογισμούς που δημοσιοποιούν καθημερινά οι υγειονομικές αρχές κάθε χώρας και αποκλείουν αναθεωρήσεις εκ των υστέρων από στατιστικούς οργανισμούς, όπως στη Ρωσία, στην Ισπανία και στη Βρετανία.

Κατά τη χθεσινή ημέρα, 10.685 νέοι θάνατοι και 450.657 νέες μολύνσεις καταγράφηκαν σε όλο τον κόσμο. Οι χώρες που κατέγραψαν τους περισσότερους νέους θανάτους στους τελευταίους απολογισμούς τους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 2.530 νέους θανάτους, η Βραζιλία (1.800) και το Μεξικό (712).

Οι ΗΠΑ είναι η πιο πληγείσα χώρα σε αριθμό θανάτων και μολύνσεων, με 522.879 θανάτους σε σύνολο 28.895.047 καταγεγραμμένων μολύνσεων, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Μετά τις ΗΠΑ, οι πιο πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 262.770 νεκρούς και 10.869.227 μολύνσεις, το Μεξικό με 189.578 νεκρούς (2.119.305 μολύνσεις), η Ινδία με 157.656 νεκρούς (11.192.088 μολύνσεις) και η Βρετανία με 124.261 νεκρούς (4.207.304 μολύνσεις). Μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο, η Τσεχία έχει καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό της, με 201 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, και ακολουθούν το Βέλγιο (192), η Σλοβενία (187), η Βρετανία (183) και το Μαυροβούνιο (167).

Η Ευρώπη καταμετρούσε έως σήμερα στις 13:00 ώρα Ελλάδας 871.426 θανάτους σε σύνολο 38.427.275 μολύνσεων, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 693.735 θανάτους (21.875.286 μολύνσεις), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 545.063 θανάτους (29.775.553 μολύνσεις), η Ασία 259.009 θανάτους (16.308.187 μολύνσεις), η Μέση Ανατολή 105.582 θανάτους (5.662.330 μολύνσεις), η Αφρική 105.268 θανάτους (3.950.208 μολύνσεις) και η Ωκεανία 951 θανάτους (32.637 μολύνσεις).

Από την έναρξη της πανδημίας, ο αριθμός των διενεργούμενων διαγνωστικών τεστ έχει αυξηθεί πολύ και οι τεχνικές ιχνηλάτησης έχουν βελτιωθεί, με αποτέλεσμα μια αύξηση των καταγεγραμμένων μολύνσεων. Ο αριθμός των διαγνωσμένων μολύνσεων δεν αντιπροσωπεύει ωστόσο παρά ένα κλάσμα του συνολικού πραγματικού αριθμού μολύνσεων, με ένα σημαντικό τμήμα των λιγότερο σοβαρών ή των ασυμπτωματικών περιπτώσεων να εξακολουθεί να μην εντοπίζεται.

Ο απολογισμός αυτός συντάχθηκε με βάση στοιχεία που έχουν συλλέξει τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές και αρχές και από πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Λόγω διορθώσεων που επιφέρουν οι αρχές ή καθυστερημένων δημοσιεύσεων των στοιχείων, οι αριθμοί αύξησης μέσα σε ένα 24ωρο μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς σε εκείνους που είχαν δημοσιευθεί την προηγουμένη.