Κοινωνία

Συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών

Χειροπέδες σε διακινητές μεταναστών. Πώς δρούσε το κύκλωμα.

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε, στο πλαίσιο πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, σε περιοχές του Έβρου, της Καβάλας, της Λάρισας και της Πιερίας, συνελήφθησαν (6) μέλη της οργάνωσης (3 ημεδαποί και 3 αλλοδαποί), μεταξύ των οποίων και αρχηγικό στέλεχος, καθώς και (22) παράτυποι μετανάστες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε κατά περίπτωση, δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός, κατηγορούμενος για τα ίδια αδικήματα.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, ακινητοποιήθηκε φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μέλος της οργάνωσης, όπου εντοπίστηκαν (22) παράτυποι μετανάστες, τους οποίους είχε παραλάβει από περιοχή του Έβρου, προκειμένου να τους μεταφέρει σε προσωρινό κατάλυμα σε περιοχή της Πιερίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε και είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τον περασμένο Δεκέμβριο με συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ως ακολούθως:

Οι υπό διακίνηση αλλοδαποί, με μέριμνα του αρχηγικού μέλους της οργάνωσης, συγκεντρώνονταν ανά ομάδες και εισέρχονταν πεζή στο ελληνικό έδαφος από την περιοχή του Έβρου.

Ακολούθως, μέλος της οργάνωσης, τους παραλάμβανε με φορτηγό όχημα και τους μετέφερε σε προσωρινά καταλύματα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας, όπου κρατούνταν από άλλα μέλη της οργάνωσης μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες της παράνομης διακίνησης και ενημερωθούν από το αρχηγικό στέλεχος ότι δόθηκαν τα χρήματα για τη διακίνηση.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν 2.500 ευρώ ανά άτομο, ενώ τα χρήματα διακινούνταν μέσω του άτυπου διεθνούς συστήματος μεταφοράς χρημάτων «ΗΑWALA».

Επιπρόσθετα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες τους τηλέφωνα, που ενεργοποιούνταν σε ονόματα “αχυρανθρώπων”.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, προσωρινά καταλύματα και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορτηγό, (4.200) ευρώ, πλήθος ψηφιακών μέσων (όπως τηλεφωνικές συσκευές, φορητοί υπολογιστές) και καρτών sim.

Επίσης, από τη συνολική έρευνα της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε (3) ακόμα περιπτώσεις κατά τις οποίες μετέφεραν στο εσωτερικό της χώρας συνολικά (63) παράτυπους μετανάστες.

Τα συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ για τους (22) παράτυπους μετανάστες ακολουθήθηκε η διαδικασία της διοικητικής απέλασης.